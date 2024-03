Comunidad Ciudada demanda al presidente del Senado a cumplir los acuerdos





14/03/2024 - 08:08:14

La senadora de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos demandó este miércoles al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, cumplir con el acuerdo de nueve puntos que firmaron en noviembre de 2023 para respaldar su cuarta reelección al frente del Senado. “Lamento mucho la posición del presidente del Senado (de desconocer el acuerdo) porque acá se tienen que cumplir los acuerdos (…) exhortamos a los parlamentarios del MAS que han firmado ese acuerdo a cumplirlo”, demandó en declaraciones a DTV. El acuerdo fue firmado el 7 de noviembre de 2023 por los legisladores “evistas”, “camachistas” y “mesistas” permitió un “contundente respaldo de más dos tercios de los legisladores presentes” para una nueva gestión de Rodríguez al frente de la Cámara de Senadores. El documento incluye nueve puntos, entre ellos la aprobación de una ley para viabilizar las primarias abiertas, la restitución de los dos tercios en el Senado, el “respeto al debido proceso para los presos políticos”, y una ley para implementar un nuevo padrón electoral. En apego a ese acuerdo, el 6 de marzo el expresidente y jefe de CC Carlos Mesa presentó el anteproyecto de Ley de Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas, Obligatorias y Competitivas. En sintonía con el acuerdo, el jefe de Creemos y gobernador encarcelado Fernando Camacho respaldó la propuesta. A la par, los senadores de Creemos Henry Montero, Centa Rek, Claudia Egüez y Julio Romaña presentaron a la presidencia de la Cámara de Senadores un proyecto de resolución para reponer el voto de los 2/3, tal como lo establece el sexto punto del pacto de noviembre de 2023. No obstante, Rodríguez negó este miércoles la existencia de un acuerdo con los senadores opositores, no obstante, admitió que firmó el documento como “recepción” de la propuesta de CC y Creemos. “Este documento, llamado propuesta de agenda legislativa es de Comunidad Ciudadana y Creemos, que han presentado para discutir y debatir, y nosotros hemos aceptado la discusión y el debate que no significa necesariamente el efectivo cumplimiento de aquello”, consideró. Barrientos replicó: “Los acuerdos con firma, son acuerdos entre parlamentarios que deben ser cumplidos, yo pongo mi firma en un documento que es válido y que tiene que ser ejecutado por quienes firmaron”.