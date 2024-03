Shakira presume adelanto de su canción con Grupo Frontera





13/03/2024 - 21:42:40

Shakira sorprendió al anunciar su colaboración con Grupo Frontera con el tema Entre paréntesis, que forma parte de su nueva producción discográfica Las mujeres ya no lloran, que será lanzada el próximo 22 de marzo. A través de sus redes sociales, la cantante colombiana publicó una fotografía acompañada de la agrupación con el siguiente mensaje: “Mi pequeño homenaje al género regional mexicano que tanto me gusta”. De la misma manera, en entrevista para Despierta América, la barranquillera externó su emoción por realizar un tema de este tipo. “Esta canción que hemos hecho con Edgar Barrera, con Keityn, dos talentazos, que además culminó con una de las mejores sesiones de estudio de grabación que he tenido en mi vida, que ha sido trabajar con el Grupo Frontera, y ver, ser testigos, sentir en carne propia, la energía tan pura, tan genuina, de una banda como ellos de regional mexicano”, declaró. Shakira anuncia nuevo disco Fue a mediados de febrero cuando Shakira anunció el lanzamiento de su nuevo disco tras siete años de no producir un nuevo material de estudio. La estrella del pop latino dijo a sus seguidores que el álbum fue creado gracias a la inspiración y apoyo de todos sus fans. Asimismo, esta producción ha dejado abierta la posibilidad de incluir una gira de talla internacional.