Tiene solo 4 episodios y está en el Top 10: La serie de ciencia ficción para ver hoy en Netflix





13/03/2024 - 21:38:19

Infobae.- Una mujer astronauta regresa de su misión espacial. En la Tierra la esperan su marido y su pequeña hija. La nave aterriza en el desierto de Atacama y los tripulantes tomarán un vuelo de vuelta a su hogar en Alemania. Pero el vuelo se pierde y la astronauta desaparece. ¿Dónde está ella? ¿Qué pasó luego de su llegada a nuestro planeta? Esta es la premisa de La señal (Das Signal), una nueva mini serie que mezcla misterio y ciencia ficción que sumó Netflix a su catálogo y cuenta con cuatro episodios. Así la trama gira en torno a la intrigante desaparición de esta astronauta durante su regreso a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional. Esta producción alemana no solo captura el interés por su temática de ciencia ficción y misterio, sino también por abordar la desesperada búsqueda de una familia por respuestas sobre el paradero de su ser querido. Un thriller de ciencia ficción El argumento se centra en Paula, una valiente astronauta que tras un breve viaje espacial no logra retornar a casa, dejando a su esposo Sven y a su hija Charlie en una peligrosa búsqueda que revelará secretos potencialmente catastróficos para la humanidad. Este padre con su pequeña hija intentarán descifrar qué sucedió con Paula y cuáles son los misterios que deben resolver para darle sentido a esta desaparición. “Mamá siempre hace las cosas diferente”, dice la pequeña Charlie para convencerse que su madre volverá antes de lo que imagina.

El reparto incluye a Peri Baumeister en el rol de Paula, Yuna Bennett como la pequeña Charlie, Florian David Fitz en el rol de Sven, Katharina Schüttler y Hadi Khanjanpour, quienes dan vida a este emocionante relato que combina amor, misterio y acción. El thriller sci-fi mantiene atrapados a sus espectadores todos los episodios mientras se sigue cada pista y revelación con ansias de descubrir el destino final de Paula y las implicaciones de su hallazgo espacial. “Lo que Paula descubrió en el espacio tiene el potencial de poner en peligro al mundo entero”, es el giro que eleva la serie a un nivel donde el suspenso y la ciencia ficción se entrelazan eficazmente. Sven, tras la desaparición de su esposa, inicia una búsqueda implacable que lo lleva a desvelar pistas sobre un descubrimiento realizado por Paula, el cual amenaza con alterar el curso de la vida en la Tierra. Este camino lleno de peligros pone en manifiesto la determinación y el amor de un esposo hacia su pareja, allanando el camino hacia eventos que podrían decidir el destino de la humanidad. En palabras de uno de los creadores, “el destino de la humanidad podría depender de las acciones de Sven”, añadiendo un nivel de profundidad y urgencia hacia la resolución de este entramado misterio. La señal se destaca por ofrecer no solo un entretenimiento cautivador sino también por plantear interrogantes sobre los límites de la exploración espacial y las consecuencias de los descubrimientos que la humanidad puede hacer más allá de la órbita terrestre. Su enfoque en la ciencia ficción, aderezado con dilemas éticos y morales, promete generar debates y reflexiones en torno a los temas que aborda. Este nuevo lanzamiento de Netflix refleja el creciente interés del público y de la industria cinematográfica en historias que combinan elementos de ciencia ficción con tramas de misterio e investigación, ofreciendo a los espectadores una experiencia que trasciende lo convencional. A medida que la ciencia avanza y la exploración espacial se convierte en una parte más integral de nuestra realidad, series como La señal sirven como un eco de nuestras ambiciones, temores y la eterna pregunta de “¿qué sigue?” en nuestra búsqueda del conocimiento.