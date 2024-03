¿Qué había en el cuarto secreto de la recámara de Juan Gabriel? Su abogado lo revela





13/03/2024 - 21:31:55

Infobae.- Juan Gabriel fue una de las figuras más importantes en la cultura mexicana, no sólo por su contribución a la música, sino que su carisma y talento lo transforamaron en un ícono nacional. Es por ello que ahora que Guillermo Pous, quien fue su abogado, confesó lo que encontró en un cuarto secreto que tenía El Divo de Juárez en su casa de San Miguel Allende. Es bien sabido que Alberto Aguilera Valadez contaba con varias propiedades alrededor del país, una de las más famosas está en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero hay otra en Guanajuato que ha causado gran conmoción. ¿Cómo descubrieron los cuartos secretos de Juan Gabriel? Fue en una entrevista para el canal de Youtube de Pati Chapoy, donde Guillermo Pous -también conocido como el abogado de las estrellas- contó que en la propiedad de San Miguel de Allende encontraron ‘cuartos secretos, más no cuartos oscuros’. “De sorpresas que me lleve especialmente en el rancho de San Miguel de Allende, que era donde más tiempo pasaba. Hacía especies de retiro cuando terminaba alguna gira y se iba ahí a aislar o ahí recibía a sus amigos”, comenzó a relatarle a la titular de Ventaneando. Asimismo, detalló que en una ocasión estaba en la residencia cuando pasó algo extraño que lo llevó al inédito descubrimiento.

“Entrando a la casa, del lado izquierdo, había una especie de departamento que no era la recámara principal, pero era donde habitaba don Alberto… Revisando parte de todo lo que había… revisando, se caen unos papeles. Curiosamente, y como de película, comienzan a moverse con una corriente de aire”, dijo y añadió: “Tratamos de acomodar el librero. Lo movimos y había un recorte de muro de tablaroca y quitamos el muro y había un cuarto secreto. Al mover (un mueble) había una puerta de acero, como bóveda de banco en el cubo de la escalera”. Según lo que detalló el experto en leyes, su sorpresa no paró al percatarse que ese cuarto secreto tenía un sinfín de artículos originales del famoso. “Había fotografías, libros, videos. Una infinidad de cosas. De todo (...) Empecé a ver. Había de todo. Recuerdos, vivencias, anécdotas. Que él escribía. Él era muy asiduo a grabar, a fotografiar… hay una cantidad de material inédito. Estaban todas las cintas maestras originales de muchísimo material que tenía don Alberto”, comentó.