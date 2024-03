Un superalimento que potencia el deseo sexual crece en la Cordillera de los Andes





Infobae.- Cada vez más, desde la nutrición, se fomenta el consumo de los llamados “superalimentos”. Son productos con una elevada concentración de nutrientes, vitaminas y minerales por porción, lo que los vuelve un infaltable de la alimentación saludable. Es el caso de la maca peruana, un tubérculo al que se le adjudican propiedades medicinales. Además de sus beneficios para la salud, es reconocida por su capacidad para mitigar el estrés y para aumentar la libido. Bajo el nombre científico Lepidium Meyenii, la planta crece en la región andina central de Perú y cuenta con un historial de cultivo que se extiende por más de dos milenios. Es utilizada como complemento alimenticio por su valor nutricional, y se dice que los incas la consumían antes de las batallas para que sus guerreros estuvieran llenos de vitalidad y fortaleza. Las propiedades de la maca peruana La maca es un tubérculo de la familia de las crucíferas (como las coles, los rábanos o la mostaza), rico en minerales (cobre, hierro, calcio y zinc), en vitaminas del grupo B. Los componentes principales de la maca, que se encuentran tanto en su raíz como en las partes aéreas de la planta, incluyen almidón, fibra dietética (beneficiosa para la digestión y la salud intestinal), y proteínas (esenciales para el crecimiento y reparación de tejidos corporales), de acuerdo con una publicación de la revista científica Food and Chemistry. Además, cuenta con componentes como minerales que cumplen funciones clave en el organismo y polisacáridos distintos del almidón que pueden tener roles importantes en la salud: polifenoles (incluyendo flavonolignanos) con propiedades antioxidantes, macaenos y macamidas que son compuestos únicos de la maca, glucosinolatos que son precursores de sustancias bioactivas, y alcaloides que pueden tener efectos sobre la actividad nerviosa y fisiológica. Asimismo, una publicación de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública destacó su poder antioxidante y la capacidad de la maca de contrarrestar los radicales libres, los cuales están implicados en el desarrollo de diversas enfermedades como cáncer, afecciones cardiovasculares y diabetes, debido a su presencia en la sangre. En lo que al deseo sexual respecta, por su rica composición, la maca es conocida por sus cualidades como adaptógeno, lo que implica que puede contribuir a incrementar los niveles de energía y resistencia, además de ayudar a mitigar los síntomas del estrés y la sensación de cansancio. Y pese a que varios artículos aseguran los potentes efectos de este tubérculo para mejorar la disfunción eréctil en hombres así como para potenciar el deseo sexual en mujeres y hombres en general, las revisiones sistemáticas aseguran que si bien los efectos son positivos se requieren estudios más rigurosos.

¿Cómo consumir maca peruana? La maca peruana ofrece versatilidad en su consumo y puede integrarse a la alimentación de distintas formas. Como, por ejemplo, puede ser añadida en polvo en licuados, jugos, yogures y mezclas para desayuno o integrada en cápsulas en calidad de suplemento nutricional con la dosificación adecuada. De la misma forma, otra opción es en la forma procesada como harina para confeccionar productos de panadería y pastelería. Un consumo habitual es en forma de extracto líquido, lo cual es apto para combinar con bebidas. ¿Qué alimentos aumentan el deseo sexual? Desde hace tiempo se sabe que la libido puede aumentar con el consumo de ciertas comidas. Así como el estrés, el cansancio, el consumo de alcohol y una mala alimentación afectan negativamente el deseo sexual, hay factores que pueden mejorarse para elevar las chances de un mayor disfrute. Hecha esa aclaración, estos son cinco alimentos que potencian la libido, según la ciencia: Frutillas y frambuesas. Contienen zinc, que según estudios hechos en animales, como uno publicado en Journal of Human Reproductive Sciences, podría ayudar en caso de problemas en el ámbito sexual. Nueces. Algunas investigaciones sugieren que incluir nueces en la alimentación diaria podría ayudar a mejorar la calidad del esperma, aunque son necesarios más estudios que lo comprueben. No obstante, son alimentos que aportan energía, lo que puede incidir en un mejor desempeño sexual. Chocolate. Si bien por sí mismo el chocolate no ayuda a aumentar tu libido, es su efecto en la liberación de serotonina y endorfinas lo que se toma en cuenta, ya que estas tienen un efecto relajante y mejoran el estado de ánimo. Sandía. El consumo regular de esta fruta podría ayudar a mejorar la calidad de la erección en el pene del hombre y el clítoris de la mujer. La explicación estaría dada en que la sandía contiene un aminoácido no proteico llamado citrulina, que hace que el cuerpo produzca arginina en mayores cantidades. Almendras. Además de contener arginina, según una publicación en Proceedings of the National Academy of Sciences, las almendras contienen ácidos grasos esenciales omega 3 y 6 que ayudan a regular las prostaglandinas, elementos esenciales para producir hormonas sexuales.