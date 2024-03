Serecí registra nacimientos con nombres de Blancanieves, Fatmagul, Lady Diana o John Cena





13/03/2024 - 19:43:36

Erbol.- La directora del Servicio de Registro Cívico (Serecí) de Cochabamba, Miriam Enríquez, ha pedido a los padres de familia que piensen antes de poner un nombre “raro” a sus hijos, porque se han registrado casos insólitos que después conllevan complicaciones para los niños. La funcionaria mencionó algunos ejemplos, de partidas asentadas de nacimiento, que incluyen a estrellas del entretenimiento, deportes y hasta novelas turcas, según reportó radio Pío XII de la Red ERBOL. Señaló que existe la identidad “Michael Jackson”, donde Jackson se utiliza como nombre aunque originalmente es un apellido. El mismo caso se registró con “Lionel Messi”, el referencia al afamado futbolista. También se asentó la identidad de “John Cena”, como el famoso luchador, o el corredor de autos brasileño “Ayrton Senna”. Asimismo, entre los nombres de novelas turcas se reportó “Fatmagul” y “Sherezade”. Entre otras identidades, están “Blancanieves”, “John Smith”, “Lady Diana”, “Gringo”, “Elizabeth I”, “Solomeo”, “Anastalón” y “Aeropajita”. Enríquez pidió, principalmente a las madres de familia, pensar que el nombre lo llevarán sus hijos para toda la vida y, en la etapa escolar, le puede atraer problemas, además de la dificultad de no poder ni escribir su identidad. Dijo que a diario se tienen casos de personas que piden cambiar el nombre de sus hijos a los pocos meses del registro, pero que no pueden hacerlo porque la partida está ausentada. Enfatizó que el nombre no se puede corregir en la vía administrativa y que acudir a un proceso judicial es largo y costoso.