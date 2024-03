CC y Creemos presionan al presidente del Senado para cumplir acuerdo, piden reponer los 2/3 de voto





13/03/2024 - 19:18:24

La oposición política presiona al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, para que cumpla el acuerdo que lo llevó a la presidencia del Senado por cuarta vez consecutiva. Ahora le exige restituir los 2/3 de votos en las decisiones senatoriales, tal como reza el acuerdo del 7 de noviembre de 2023. Es la tercera exigencia a Rodríguez y a los legisladores “evistas”, quienes firmaron lo que se llamó “Agenda Parlamentaria en la Cámara de Senadores”. Rodríguez, la senadora Patricia Arce y otros legisladores “evistas”, junto a los asambleístas de Creemos y de la Comunidad Ciudadana (CC), rubricaron el documento que ahora la oposición exige cumplir. Como parte de este acuerdo, “evistas” y opositores actuaron en bloque para bloquear créditos y exigir el cese del mandato de los prorrogados magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Sin embargo, los “evistas” se desmarcaron de la propuesta de la oposición de primarias abiertas. Rodríguez, en línea con Evo Morales, salió este miércoles a negar el acuerdo, aunque su firma está en el documento que habla de temas como del cese de magistrados y de reformas para las primarias abiertas en las organizaciones políticas, para elegir a los candidatos presidenciales de 2025. Fue el expresidente y jefe de CC Carlos Mesa que presentó el 6 de marzo el anteproyecto de Ley de Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas, Obligatorias y Competitivas. En sintonía con el acuerdo, el jefe de Creemos y gobernador encarcelado Fernando Camacho respaldó la propuesta. Ahora los senadores de Creemos Henry Montero, Centa Rek, Claudia Egüez y Julio Romaña exigen el cumplimiento de un nuevo punto del “Pacto por Andrónico”. Ambos legisladores informaron que se presentó a la presidencia de la Cámara de Senadores un proyecto de resolución para reponer el voto de los 2/3, tal como lo establece el sexto punto del pacto de noviembre de 2023. De hecho, Romaña invocó ese acuerdo que refiere: “restitución de los 2/3 en el Reglamento de la Cámara de Senadores en todos los artículos modificados en la Resolución Camaral No. 128/2019-2020, aprobada el 27 de octubre de 2020, restitución que deberá ser aprobada hasta el 30 de noviembre de 2023, como máximo”. La propuesta plantea modificar “los artículos 12, 53, 81, 94, 107, 109, 111, 167, 168, 169 у Disposición Final Segunda del Reglamento General de la Cámara de Senadores, debiendo reemplazarse la ‘mayoría absoluta’ por ‘dos tercios’”. El proyecto de Resolución agrega: “se abroga la Resolución Camaral N°128/2019-2020 de fecha 27 de octubre de 2020 y todas las disposiciones contrarias a la presente Resolución”. A diferencia del rechazo a las primarias abiertas, Rodríguez cumplió el acuerdo en lo relativo a cesar en sus mandatos a los actuales magistrados prorrogados. De inicio, el acuerdo se cumplió en el Senado. Los “evistas” “camachistas” y “mesistas” aprobaron, en diciembre de 2023, los proyectos de ley 073, que dispone la suspensión de plazos procesales en el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) hasta la posesión de las nuevas autoridades judiciales, y el 075 que ordena el cese de mandato de las altas autoridades judiciales desde el 2 de enero de 2024. No obstante, en la Cámara de Diputados, la Comisión de Constitución decidió el rechazo y archivo de ambos proyectos de ley. Sin embargo, la bancada “evista”, al igual que los opositores CC y Creemos, persiste en la idea de que la norma sea debatida y sancionada en Diputados. Sobre este acuerdo de 2023, el presidente del Senado admitió este miércoles que se aceptó discutir los nueve puntos, incluido el octavo referido al “respeto al debido proceso para presos políticos”. “Nosotros aceptamos debatir y discutir esa agenda legislativa por lo cual se ha recepcionado con una firma”, explicó al justificar su firma en el documento. “Comunidad Ciudadana y Creemos elaboraron los nueve puntos de la agenda legislativa donde el MAS no participó, ellos presentaron esta agenda legislativa donde pidieron el compromiso de todos los senadores para que se pueda considerar y debatir estos puntos”, reveló.