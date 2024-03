Sharon Stone revela qué productor le exigió que se acostara con su colega Baldwin para salvar la película





13/03/2024 - 12:18:17

La estrella de Hollywood, Sharon Stone, reveló la identidad del productor de cine que, según la actriz, le exigió que se acostara con su colega William Baldwin para crear "química" y salvar la película Sliver de 1993. En el pódcast The Louis Theroux, citado por the Guardian este martes, la celebridad afirmó que se trata de Robert Evans, quién dirigió la producción en Paramount y falleció en 2019. De acuerdo con la actriz, el productor dijo que ella era responsable de la mala actuación de Baldwin en Sliver y que debería tener relaciones sexuales con él. "Si hubiese podido acostarme con Billy, entonces habríamos tenido química en pantalla y habríamos salvado la película", comentó Stone sobre las ideas de Evans. "El verdadero problema era yo, porque estaba muy tensa, y no como una actriz de verdad que pudiera [tener sexo] con él y encarrilar las cosas", ironizó. Not sure why Sharon Stone keep talking about me all these years later?



Does she still have a crush on me or is she still hurt after all these years because I shunned her advances?



Did she say to her gal pal Janice Dickinson the day after I screen tested and ran into them on our� pic.twitter.com/PtgqMC6Sgz — Billy Baldwin (@BillyBaldwin) March 12, 2024 La actriz de películas como 'Desafío total', 'El poderoso', 'Casino' y 'El último gran héroe' también explicó que no se había enfrentado a una situación similar con Michael Douglas, con quién participó en 'Instinto Básico'. "Michael podía venir a trabajar y saber cómo dar en el blanco, y hacer esa línea, y ensayar y presentarse", aseguró Stone, precisando que no se vio obligada a acostarse con él para lograrlo. Por su parte, Billy Baldwin no tardó en responder a las declaraciones de su colega. "La historia de la reunión que tuve con Bob Evans implorándole que me permitiera coreografiar la escena de sexo final para no tener que besar a Sharon es una leyenda absoluta", escribió el actor este martes en su cuenta de X.