El BM amplió plazo para aprobación de crédito por $us 125 millones





13/03/2024 - 08:50:54

El Banco Mundial (BM) amplió hasta el 6 de junio el plazo para que Bolivia apruebe el crédito de $us 125 millones destinado al Proyecto de Electrificación Rural, que se encuentra estancado en su tratamiento y aprobación en la Cámara de Senadores, informó el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui. “Hay ciertos plazos que establecen los organismos financiadores para poder aprobar los recursos mediante ley, y en este caso se ha gestionado la ampliación del plazo hasta el 6 de junio para esperar su aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional”, explicó tras asistir al Senado para informar sobre otros dos proyectos de créditos para carreteras. El Banco Mundial (BM) había dado un plazo de 30 días para dar una respuesta sobre la aprobación del crédito de $us 125 millones, ya que se encuentra estancado desde diciembre 2023, reveló el lunes la asesora del Ministerio de Hidrocarburos y Energías (MHE), Rocío Molina. Se trata del “Proyecto Mejora de Acceso Sostenible a la Electricidad en Bolivia – IDTR II”, que prevé la ejecución de proyectos para llegar con energía eléctricas a zonas alejadas del área rural. Cusicanqui reiteró que la demora en la aprobación, tratamiento y ejecución de proyectos con financiamiento externo pone en cuestión la imagen del Estado. Este proyecto, junto a otro por $us 200 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a llegar con energía eléctrica a más de medio millón de beneficiarios, fue aprobado en Diputados, pero en el Senado se estancó a la espera de informes adiciones requeridos.