Naabol sube la tarifa de derecho de aeropuerto internacional a 40 dólares





13/03/2024 - 08:41:47

La Tarija de derecho de aeropuerto internacional llegará a los $us 40 en Bolivia. La actualización representa $us 15 y estará destinado a cubrir requerimientos en una serie de aspectos como seguridad, radares y mantenimiento, informó el director de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), Elmer Pozo. “Es la actualización que se ha trabajado. Estos recursos van a ir a cubrir dos aspectos, la seguridad, los radares y el mantenimiento de los servicios básicos. Y lo otro para el tema de lo que son las mejoras en sistemas tecnológicos”, explicó, junto al director de la Autoridad de Regulación y Fiscalización y Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Néstor Ríos. La decisión solo afectará a los viajes en rutas internacionales. Representó una nivelación de $us 15 sobre los $us 25 que regían, según datos de Naabol. Para una segunda etapa de mejoras tecnológicas, se tiene planificado proyectos como el implementar la información anticipada del pasajero. “La ATT tampoco autorizó ningún incremento del derecho de uso del aeropuerto para pasajeros en rutas nacionales. La misma no fue modificada y se mantiene sin ningún tipo de incremento. Es más, por instrucciones expresas del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, no habrá ningún tipo de incrementos en las tarifas máximas de referencia del país”, anunció.