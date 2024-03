Denuncian que Marcel Rivas lleva encarcelado cuatro meses más del tiempo de su sentencia no ejecutoriada





13/03/2024 - 08:13:26

El exdirector general de Migración, Marcel Rivas, lleva privado de libertad en el penal de San Pedro de La Paz cuatro meses más del tiempo de su sentencia, la cual todavía no fue ejecutoriada, denunció su abogado Karlo Brito. Según el jurista, se presentó por sexta vez un recurso de cesación a la detención preventiva, sin embargo, fue negado. El exfuncionario del gobierno de Jeanine Añez se encuentra recluido desde noviembre de 2020 dentro del caso alertas migratorias. "Realmente ya no sabemos qué es lo que pasa, porque existe una dilación innecesaria", denunció Brito, a tiempo de señalar que una sala penal tardó al menos 15 días en bajar el expediente de la última apelación al juzgado de sentencia. Ahora anunció que se buscará una nueva cesación que permita a Rivas salir del penal de San Pedro con una medida menos gravosa, debido a que incluso ya habría sobrepasado su sentencia de tres años, es decir, lleva tres años y cuatro meses encarcelado de manera preventiva. Rivas fue detenido el 19 de noviembre de 2020 en la ciudad de La Paz. Desde entonces fue absuelto en un proceso por presuntamente haber favorecido la huida de los exministros Fernando López y Arturo Murillo, mientras que en el caso de las alertas migratorias tiene una sentencia de tres años.