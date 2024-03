Revelan detalles y a los herederos del testamento de Matthew Perry





12/03/2024 - 21:36:47

A cinco meses de la muerte de Matthew Perry , se revelaron los detalles del testamento y el patrimonio que dejó el actor. De acuerdo con los documentos obtenidos por Page Six, el protagonista de Friends nombró a Lisa Ferguson y Robin Ruzan para ejecutar su patrimonio valuado en 1 millón de dólares en un fideicomiso llamado así en honor al personaje de “Annie Hall” de Woody Allen.

Revelan detalles y a los herederos del testamento de Matthew Perry Por otra parte, en una declaración creada en 2009, Matthew incluyó a su papá, John Perry, y a su mamá, Suzanne Morrison, como beneficiarios de su testamento junto con su medio hermano, Caitlin Morrison, y su ex novia Rachel Dunn. En ese momento, el actor indicó en su testamento que los hijos que tuviera no tendrían derecho a acceder a su patrimonio, sin embargo nunca los tuvo. Según los documentos, Matthew Perry tenía 1.030.000 dólares en bienes personales “que no se limitan a joyas, muebles y enseres, obras de arte y automóviles”. Lisa Ferguson, el albacea de Perry comparecerá en la sala del Tribunal Superior de Los Ángeles el próximo 10 de abril para una audiencia del testamento, ya que Ruzan optó por no ejecutar el fideicomiso el 4 de marzo. Robin Ruzan era productor ejecutivo de la serie de televisión Celebrity Liar cuando Matthew apareció como invitado en el programa en 2010. Matthew Perry fue encontrado muerto en el jacuzzi de su casa en California el 28 de octubre de 2023, a la edad de 54 años. Un informe de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles reveló que murió por “efectos agudos de la ketamina” y consideró que su muerte fue accidental. Según su autopsia, el ahogamiento, la enfermedad de las arterias coronarias y la buprenorfina, que es un opioide, también contribuyeron a su fallecimiento. Matthew Perry estuvo sobrio durante 19 meses en medio de su continua batalla contra las adicciones, de las cual habló abiertamente en su libro autobiográfico. Si bien luchó públicamente contra la depresión y el abuso de sustancias durante años, Jennifer Aniston su amiga cercana, aseguró que estaba "feliz" y "saludable" en los días previos a su muerte.