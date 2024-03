¿Por qué no es bueno para el planeta que Groenlandia florezca?





12/03/2024 - 21:22:23

La problemática del deshielo de Groenlandia y su impacto negativo en el planeta se cimenta con fuerza en una serie de consecuencias ambientales, climáticas y geográficas profundamente interconectadas entre sí. La isla de Groenlandia, hogar de la segunda mayor capa de hielo del mundo, está perdiendo masa de hielo a un ritmo alarmante, contribuyendo significativamente al aumento del nivel del mar y alterando los ecosistemas globales. Desde 2002, Groenlandia ha experimentado una pérdida promedio de 269 mil millones de toneladas de hielo por año, añadiendo una cantidad considerable de agua dulce al océano. Esta pérdida no solo contribuye a aproximadamente un tercio del aumento promedio global del nivel del mar desde el año 1993, sino que también representa una amenaza para el almacenamiento de aproximadamente dos tercios del agua dulce de la Tierra, que está contenida en las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida. El derretimiento acelerado de Groenlandia desde 2011 hasta 2014, donde el 70% de la pérdida anual de 269 mil millones de toneladas de nieve y hielo se debió al derretimiento superficial, no solo duplicó la contribución de Groenlandia al aumento del nivel del mar desde 1992-2011 sino que también mostró la profunda complejidad de los factores detrás de este fenómeno. Nos referimos a factores tales como temperaturas inusualmente altas, el crecimiento de microbios y algas que oscurecen la superficie del hielo y aumentan su absorción de energía solar, así como la acumulación de hollín y polvo. Todo eso contribuye a la continua aceleración de este proceso tan indeseado. Un futuro de lo más negro frente a nosotros Las proyecciones climáticas indican que estamos en camino de uno de los escenarios más pesimistas de aumento del nivel del mar. En los últimos 26 años, el hielo derretido de Groenlandia ha añadido 11 milímetros al aumento del nivel del mar, lo que equivale a agregar el agua de 120 millones de piscinas olímpicas al océano cada año durante 26 años. Este derretimiento no solo expone a millones de personas a inundaciones costeras sino que también acelera el calentamiento global al reducir la reflectividad de la Tierra y permitir una mayor absorción de radiación solar. El impacto de la pérdida de hielo de Groenlandia se extiende más allá del aumento del nivel del mar. Y es que también afecta a los ecosistemas marinos y terrestres, altera los patrones de circulación oceánica y atmosférica y hace que los fenómenos meteorológicos sean mucho más extremos de lo que venía siendo habitual. La complejidad de todas estas interacciones subraya la importancia y urgencia de comprender y mitigar los efectos del cambio climático a nivel global. Para abordar esta crisis, es imperativo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, implementar estrategias de adaptación y resiliencia en comunidades vulnerables y fomentar una mayor conciencia y acción global hacia la sostenibilidad ambiental. El deshielo de Groenlandia sirve como un recordatorio crítico de la interconexión de nuestro sistema climático y la necesidad de actuar de forma colectiva para preservar el equilibrio del planeta para las generaciones futuras y más allá.