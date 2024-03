En medio de controversia, Maluma habla sobre el nacimiento de su hijita





12/03/2024 - 21:16:19

Cuando se dio a conocer que Maluma había debutado como padre de una nenita, quien lleva por nombre París, se desató una gran polémica; debido a que el hospital donde su novia Susana Gómez dio a luz, fue cerrado el piso de maternidad para que el cantante tuviera privacidad. Ante ello, los familiares de otras madres, que parieron en esa fecha, no pudieron recibir la visita de sus parientes porque el equipo de seguridad del famoso lo impedía. Ante ello, se hizo una denuncia pública por parte de la abuela de uno de los recién nacidos. La controversia continúa, particularmente porque el intérprete de “Felices los 4”, denunció días antes de esta situación una supuesta discriminación que sufrió en un establecimiento por supuestamente no vestir adecuadamente. En medio de esta situación, el representante del género urbano se pronuncia; pero evitó tocar la controversia y se centró en la llegada de su primogénita. “El 9 de marzo a las 8:23 am nació el amor de nuestras vidas, París Londoño Gómez”, escribió Maluma en su cuenta de Instagram. “Gracias a todos por sus mensajes de felicitación y sus buenos deseos”. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al boletín de People en Español para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda+belleza. El artista también aprovechó para rendir tributo a la madre de su pequeña. “Susana, amor, gracias por cumplirme el sueño más grande de ser padre. Jamás olvidaré este momento. Las amo”, agregó. Acompañó el texto con una serie de imágenes, en blanco y negro. En una se ve la mano de bebita tomando el dedo de un adulto. El otra el cantante besa la frente de su pareja sentimental, quien está en la cama del quirófano con su hijita en los brazos. Finalmente, una más donde el padre debutante tiene en sus brazos a la nena y la besa en la frente. Maluma ahora parece estar enfocado en disfrutar de esta nueva etapa de su vida al lado de Susana Gómez y deja atrás cualquier conflicto que le rodee.