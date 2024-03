Alemana busca defender su récord en recitar de memoria el número pi





12/03/2024 - 20:50:03

DPA.- Susanne Hippauf, una alemana experta en mnemotecnia, puede decir de memoria miles de cifras y por eso se hizo acreedora en 2023 del récord de recitado de dígitos decimales del número pi en Alemania, título que defenderá nuevamente este año. Hippauf, que vive en Fráncfort, logró citar el año pasado miles de dígitos durante más de 2:42 horas en el concurso celebrado en la ciudad de Emden, en el noroeste del país. Con 15.637 dígitos decimales del número pi, superó así el récord vigente de 15.320 dígitos establecido por última vez por un alemán del estado federado de Renania del Norte-Westfalia en septiembre de 2018. El próximo fin de semana, esta policía de 42 años buscará defender su título en Emden. Tendrá varios competidores, según relata el organizador de la competencia, Jan van Koningsveld. El concurso se lleva a cabo todos los años con motivo del Día Mundial del Número Pi, el 14 de marzo. Esta fecha forma, según la forma de escribir estadounidense, el número pi con sus primeros dos decimales: 3-14. "Esta competición es prácticamente única", afirma Van Koningsveld, señalando que no hay nada comparable en Alemania, y tampoco se conoce nada igual en Europa. Van Koningsveld añade que conoce bien la pequeña escena de los memorizadores de pi, en parte porque lleva la lista de la clasificación mundial de memorizadores de pi en Internet. Para figurar en el listado, la memorización debe ser confirmada por al menos dos testigos. Cuando se trata de más de 10.000 dígitos, también debe participar un testigo académico o científico. El objetivo es crear una lista lo más exacta posible, según el sitio web. En 20 años se recopilaron unas 2.800 entradas. Según esta clasificación internacional, Hippauf es también la mejor mujer del mundo en memorizar pi, mientras que el récord lo ostenta un hombre de la India con más de 70.000 dígitos. Le siguen solo hombres, con Hippauf en el puesto 18. La mujer lleva desde enero entrenándose intensamente para la competición de este viernes y sábado. Según dice, llegó a 18.000 decimales. Para aprender, la policía utiliza la llamada técnica loci, en la que se relacionan lugares y personas con los números ("loci" significa "lugares" en latín). En su caso, se trata de lugares hermosos de todo el mundo, ya que viajar es una de las aficiones de Hippauf. En su ruta mnemotécnica, Hippauf incluyó también muchos famosos, como al esposo de la excanciller Angela Merkel, Joachim Sauer, quien aparece en la isla española de Lanzarote. También Harry Potter desempeña un papel en su universo inventado de números. La mujer relata que, de esta forma, memorizar el número pi se vuelve divertido. Van Koningsveld comenta que más de 30 personas confirmaron su participación en la séptima edición. Proceden de Dinamarca, Noruega, Austria y toda Alemania. Las extensas series de cifras son recitadas ante testigos que tienen que confirmar el desempeño. El organizador del evento explica que hay distintas formas de memorizar pi. Algunos dividen los decimales en bloques de cinco y memorizan imágenes: el segundo bloque de cinco de pi es 26536, por ejemplo. Otros utilizan técnicas auditivas y memorizan melodías y la pronunciación. Según explica, se requiere de mucha creatividad, pero la hazaña es posible a cualquier edad. "Cualquiera puede hacerlo", sostiene Van Koningsveld. "Veo todo el tiempo a gente que lo prueba y que pensaba que no lo lograría. Luego se entusiasman y no se detienen".