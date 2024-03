Los jóvenes han hablado: Las carteras se van y llega lo digital





12/03/2024 - 19:45:34

NY Times.- Para un número cada vez mayor de jóvenes, una billetera o cartera llena de dinero y tarjetas es tan anticuada como fajarse la camisa a lo milénial, los calcetines tobilleros invisibles y los pantalones entubados. Cargar solo con tu celular es lo de hoy. Y si lo sabes, lo sabes. Yo, Brian Chen, un canoso columnista de temas tecnológicos de 39 años, no soy de los que lo saben. Para mí es impensable separarme de mi cartera, que contiene artículos cruciales como mi licencia de conducir. Así que, en un intento por estar a la moda de nuevo, recluté a mi colega de 23 años Yiwen Lu para saber cómo pueden vivir así los jóvenes y, luego, yo di el salto. Al abandonar mi billetera física, me uno a jóvenes como Ruby Hegab, una estudiante de 19 años en Fremont, California, quien me contó que, en cuanto obtuvo su primera tarjeta de crédito el año pasado, se valió totalmente de su iPhone para pagar sus víveres, parquímetros y comidas en restaurantes, así como para alojar sus tarjetas de seguros. “Si una tienda no acepta pagos desde el teléfono, no consumo ahí”, relató Hegab. Pero esto rara vez sucede, porque la gran mayoría de los establecimientos que visita, incluidos los grandes almacenes y las tiendas pequeñas independientes, ahora aceptan algún tipo de pago móvil a través de servicios como Apple Pay y Venmo. En una encuesta que les preguntó a poco más de 2500 estadounidenses sobre los pagos digitales, un 80 por ciento de los encuestados de la generación Z respondió que usaba billeteras móviles, y de ellos, la mitad deseaba usar sus celulares para mucho más que pagar por cosas, según datos recientes de Pymnts Intelligence, una firma de investigación que estudia el comercio.