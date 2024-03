Comisión aprueba créditos por $us 113,2 millones para carreteras en El Alto y Santa Cruz





12/03/2024 - 19:27:53

La Comisión de Planificación del Senado aprobó este martes dos créditos por $us 113.296.082,37, para la ejecución de dos proyectos carreteros en los municipios de El Alto (La Paz) y Yapacaní (Santa Cruz). Queda su aprobación en el pleno del Senado, para su posterior promulgación y disposición de los recursos económicos. “Hemos aprobado los dos proyectos de ley y en un par de horas se los va a remitir a la presidencia de la Cámara de Senadores. Según procedimiento, esto se tiene que agendar en su tratamiento, seguramente será el día jueves”, informó la senadora del MAS Virginia Velasco. Se trata del proyecto de ley que aprueba el crédito BOL-36/2023 para el “Proyecto Mejoramiento y Ampliación a 8 carriles Carretera La Paz – Oruro, Tramo Senkata - Apacheta”, suscrito el 22 de septiembre de 2023 con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), por hasta $us 57.246.082,37. El segundo proyecto aprueba el contrato de préstamo BOL-37/2023 para el “Proyecto construcción con pavimento camino Faja Norte (Yapacaní)”, suscrito el 7 de diciembre de 2023 con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), por hasta $us 56.050.000. Velasco consideró que no debería existir oposición para la sanción en el plenario de ambos proyectos de ley, para luego remitirlos al Órgano Ejecutivo. Estos dos proyectos de ley son parte del paquete de siete leyes económicas que están pendientes de aprobación en el Legislativo. Del total, seis fueron aprobados por la Cámara de Diputados y remitidos para revisión al Senado, instancia que derivó solo dos a la Comisión de Planificación, mientras que para los cuatro restantes solicitó documentación complementaria a Diputados Entre las normas están el crédito de hasta $us 200.000.000 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el “Programa de Electrificación Rural III” y el crédito de hasta $us 125.000.000 del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) del Banco Mundial para “el acceso sostenible a la electricidad en Bolivia - IDTR III”. Por la demora en su aprobación, el Banco Mundial (BM) dio un plazo de 30 días a Bolivia para dar una respuesta sobre la aprobación del crédito de $us 125 millones. Ante ese escenario, la senadora Velasco anticipó que en la sesión del día jueves solicitará la dispensación de trámite para que el proyecto de crédito del BM sea considerado de forma directa en el pleno y no sea remitido a la Comisión de Planificación.