Comité pro Santa Cruz declara persona no grata a los integrantes de Grupo de Puebla





12/03/2024 - 19:02:46

Erbol.- El Comité pro Santa Cruz expresó su desagrado por la presencia en su ciudad de integrantes del Grupo de Puebla, organización que agrupa a partidos de la izquierda de la región, y los declaro “persona no grata”. Los integrantes del Grupo de Puebla llegaron a Santa Cruz para el evento "Nueva arquitectura financiera regional, desafíos para una mejor integración en un mundo de cambios". Estuvieron expresidentes como José Luis Rodríguez Zapatero de España, Ernesto Samper de Colombia, Alberto Fernández de Argentina, además de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Mediante un pronunciamiento, el Comité cruceño calificó al Grupo de Puebla como “antidemocrático que fomenta el totalitarismo en el continente, en naciones como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y otros; causando pobreza, judicialización de la política, presos y exiliados políticos, falta de respeto a los Derechos Humanos y al Estado de Derecho, destrucción de la institucionalidad e irrespeto al Medio Ambiente, así como la tolerancia con el narcotráfico y la delincuencia”. Denunció que dicho Grupo comete una flagrante intromisión en asuntos internos de Bolivia. “Por lo expuesto, declaramos persona no grata a todos los participantes del mal llamado evento ‘Nueva arquitectura financiera regional, desafíos para una mejor integración en un mundo de cambios’. Ellos, este grupo Puebla, han fracasado en donde fueron Gobierno, el cambio en Bolivia ya empezó y nadie lo va a detener”, finaliza el comunicado. El presidente cívico Fernando Larach arengó, además: “viva Bolivia democrática y sin intromisión extranjera”.