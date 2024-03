Fracasa propuesta de ampliar plazo para más postulaciones de mujeres e indígenas al TSJ y TCP





12/03/2024 - 18:42:43

Sin lograr los dos tercios necesarios, la Comisión Mixta de Constitución desestimó la tarde de este martes la propuesta de ampliar el plazo de recepción de postulaciones al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y Tribunal Constitucional (TCP) para cubrir los cupos necesarios de mujeres y representantes indígenas. La noción, presentada por el presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jauregui, solo logró el apoyo de 6 de los 13 legisladores presentes. Ante esa situación, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, propuso al pleno iniciar la apertura de sobres de los 177 postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional y de los 265 aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia. “No ha existido el apoyo, así que se continúa”, explicó. La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos hizo la propuesta, por el temor de que las pocas aspirantes que presentaron su postulación no logren superar la evaluación de méritos, lo que pondría poner en riesgo la paridad y presencia indígena en las altas cortes. No obstante, retrocedió y pidió que prevalezca la Ley 1549 de elecciones judiciales. “El pleno de la Asamblea ha decidido que la convocatoria está vigente, la Asamblea nos ha dado el mandato de avanzar. No dilatemos”, sugirió la senadora. Jauregui expresó su sorpresa por el “cambio de percepción” de la senadora Barrientos en menos de 24 horas, y lo atribuyó al “cumplimiento de la agenda política”, en alusión al acuerdo que “evistas” hicieron en noviembre de 2023 con los senadores de Comunidad Ciudadana y Creemos para que Andrónico Rodríguez logre la cuarta relección como presidente del Senado. El legislador consideró que el cambio de actitud de Barrientos muestra “que se reunieron los jefes políticos”, por lo que se “acordó avanzar” pese a las observaciones identificadas por la poca presencia de mujeres y aspirantes con autoidentificación indígena, por lo menos en los departamentos de Tarija y Pando. A las 15h59, la Comisión inició la consideración de la metodología para la apertura de sobres con el fin de realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos comunes y específicos de los aspirantes, cuya labor debe culminar el viernes.