Dirigentes demoran construcción del puente sobre el estrecho de Tiquina: No asistieron a reunión





12/03/2024 - 18:34:48

Dirigentes y representantes de la ribereña Tiquina, en el camino al santuario de Copacabana, no acudieron a la reunión convocada para la socialización del proyecto de construcción del puente vehicular sobre el estrecho de Tiquina. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, pidió retomar este proyecto que data de hace nueve años. “Les pedimos venir a la mesa de diálogo y, si hay la necesidad de que nosotros vayamos hasta el sector no tenemos problema. Lo importante es la construcción de la obra”, insistió ante la ausencia de los convocados a la reunión que debía realizarse este martes en instalaciones del Ministerio de Obras Públicas. A la reunión fueron convocados los dirigentes de San Pablo y San Pedro de Tiquina, dos poblaciones que se encuentran a ambos lados del estrecho, que es parte del Lago Titicaca. Pobladores de estas zonas prestan servicio en barcos y barcazas para el traslado de pasajeros y vehículos, respectivamente. El puente proyectado tiene una longitud de 1.430 metros, además contempla el acceso lado Silaya y viaductos, haciendo una longitud total entre puente y viaductos de acceso de 1.610 metros. La inversión alcanza a $us 300.000.000, monto que contempla la implementación de proyectos de desarrollo turístico, la actualización del estudio y la adecuación al nuevo emplazamiento. La propuesta es rechazada por parte de la población, que ve amenazada su fuente de ingresos, peor otra gran parte demanda la construcción del puente. El proyecto inició el 2014 con el fin de desarrollar e impulsar la actividad productiva, comercial y turística de la región, además, de consolidar un proceso de conservación del medio ambiente. A pesar de las reuniones y socializaciones realizadas “falta la luz verde” de los representantes y dirigentes de esa región, lamentó Montaño. “Pedimos a los dirigentes de Tiquina reflexionar. No está bien que por más de nueve años pospongan la construcción del puente y sus accesos”, cuestionó.