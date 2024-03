Camacho acusa al presidente Arce de violar la ley y la Constitución tras no permitirse su traslado





12/03/2024 - 16:41:12

El gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, acusó al presidente Luis Arce de “violar la ley y la Constitución” al no permitir el lunes su traslado a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para asistir a su juicio por el caso “decretazo”. La audiencia estaba prevista de forma presencial por determinación del Tribunal Octavo de Sentencia, pero no se cumplió ante la falta de condiciones, según la Dirección General de Régimen Penitenciario y “deficiencias procesales”, que advirtió el Gobierno. “El presidente Luis Arce, al ordenar que NO se obedezca la decisión de un juez, viola la ley y la constitución. Con ello demuestra que estamos viviendo una dictadura”, publicó el gobernador cruceño en sus redes sociales. Familiares y seguidores de Camacho aguardaron en los juzgados su posible arribo, pero no se cumplió, incluso su padre José Luis Camacho quien dijo tener la esperanza de verlo debido a que no puede viajar a La Paz. A pesar de esa situación, el gobernador cruceño ratificó que la lucha de hoy es para “frenar una dictadura”. “La dictadura del modelo masista, que ya está agotado. Entre todos vamos a reconstruir la democracia en Bolivia y vamos recuperar la libertad para los bolivianos. Bolivia necesita un cambio”, añadió Camacho. La audiencia fue diferida para el 11 de abril. La Dirección de la cárcel de Chonchocoro deberá presentar un informe con los motivos del incumplimiento del traslado, afirmó el abogado Martín Camacho.