Lionel Messi sorprendió como modelo para una marca de ropa de Arabia Saudita





12/03/2024 - 12:07:55

Lionel Messi protagonizó una publicidad para una firma de ropa de Arabia Saudita y sus fotos dieron la vuelta al mundo. La figura del Inter Miami lució un thobe, la túnica tradicional que se extiende hasta los tobillos y es un look habitual para los hombres de la mayoría de los países Medio Oriente. “Solo puedes encontrar tu belleza y elegancia desde Sayyar”, indica la publicación de la distinguida marca de ropa para hombres de Arabia Saudita que tuvo a uno de los modelos más buscados del planeta para promocionar su nueva línea premium. El posteo hace especial hincapié en el shemagh, el pañuelo que porta el capitán de la selección argentina. “Lujo, elegancia, todo el tiempo”, advierte esta firma de moda en su sitio web, donde también tiene la imagen de Messi como modelo. Sayyar ofrece además perfumes y ropa interior. De este modo, el exitoso futbolista suma otra marca reconocida que confía en su imagen para publicitar su producto. Messi viene de ser protagonista de una publicidad de una cerveza norteamericana para el último Super Bowl, donde compartió la escena con Jason Sudeikis –actor que ganó gran popularidad en el último tiempo por su papel en una serie como Ted Lasso– y Dan Marino, histórico mariscal de los Miami Dolphins. El argentino, que acaba de alcanzar la cifra de 500 millones de seguidores en Instagram, es desde hace años también cara de Adidas o Gatorade, por mencionar algunas firmas populares. Mientras tanto, sigue mostrando un rendimiento descollante en el campo de juego: tras sumar cuatro goles en los primeros cuatro partidos oficiales del año, jugará este miércoles un duelo decisivo ante Nashville SC por la vuelta de los octavos de final de la Concachampions tras empatar 2-2 en la ida.

Hay que recordar que Leo tiene un vínculo comercial desde hace tiempo con Arabia Saudita e incluso fue tentado por esa liga para sumarse a algún club del torneo que actualmente tiene a Cristiano Ronaldo como protagonista. Sin embargo, el rosarino de 36 años decidió emigrar desde el PSG de Francia al Inter Miami de Estados Unidos para continuar su carrera deportiva, pero no detuvo las relaciones que lo unen con Medio Oriente. “Muy feliz de recibir a Lionel Messi y su familia para disfrutar de nuestros diversos destinos turísticos, y de explorar experiencias auténticas que reflejen la calidez y generosidad de nuestra gente, y damos la bienvenida a visitantes de diferentes países del mundo para disfrutar de un viaje único al Reino de Arabia Saudita”, había escrito por entonces en sus redes sociales el Ministro de Turismo AhmedAlKhateeb durante el último viaje de Leo a ese país. Esa última presencia que tuvo en Arabia Saudita fue durante sus semanas finales como futbolistas del París Saint Germain. En aquella ocasión, había organizado su agenda para poder hacer un viaje relámpago para cumplir con unos acuerdos comerciales en ese país. Sin embargo, el club cambió su agenda a último momento tras una derrota y Leo terminó ausentándose a una práctica. “Sinceramente pensé que íbamos a tener libre después del partido, como venía pasando durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente y este no pude. Vuelvo a repetir: pedir perdón por lo que hice”, dijo por entonces en un video tras el castigo que le había impuesto el club.