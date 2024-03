No entiendo por qué tienen que rasgarse las vestiduras: Magistrado prorrogado defiende la repostulación





12/03/2024 - 08:05:29

Erbol.- El actual magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, defendió la repostulación de autoridades a las próximas elecciones judiciales y aseguró que no está en contra de la ley ni la ética. Torres se pronunció respecto a las expresiones de rechazo de parte de políticos opositores, quienes exigen apartar a los magistrados prorrogados de la elección judicial. “En este momento donde muchos bolivianos, incluido obviamente quién les habla, ha presentado su postulación porque no está impedido ni legal ni éticamente para poder presentarse a una elección de esta naturaleza”, dijo Torres en entrevista con ERBOL. Torres ejerce actualmente de forma prorrogada en el TSJ y ahora se postula para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Señaló que si los mismos asambleístas consideraban que había una falta de ética en la repostulación, podían haber normado este tema mediante ley. El magistrado Torres restó importancia también a los insultos que reciben los actuales magistrados en las redes sociales, debido a su repostulación. Dijo que no deberían ser denigrados. “Ciudadano abogado que cumpla con esas con esos requisitos y las exigencias de la convocatoria, que están apegadas tanto a la ley como a la Constitución, no debería ser denigrado no debería ser insultados por las redes sociales o no debería haber algún actor político o alguna autoridad que propicie este rechazo a alguna persona”, observó. De todas maneras, Torres enfatizó que ser elegido como magistrado depende de la preselección de los mismos asambleístas, quienes deben llevar adelante el proceso de evaluación. “O sea no entiendo yo en este momento por qué tienen que rasgarse las vestiduras ciertas autoridades políticas o actores políticos, cuando existen y van a haber etapas y filtros”, señaló el magistrado. Los que van por la repostulación En total existen al menos nueve autoridades judiciales prorrogadas en su cargo que van por la repostulación: Al Consejo de la Magistratura, están postulando la magistrada Brígida Vargas, actual magistrada del TCP, además de Juan Carlos Berrios del TSJ. Al TSJ postula el magistrado del TCP, Yván Espada, además del presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina. Al TCP están postulando los magistrados Olvis Egüez, José Antonio Revilla, Ricardo Torres y Edwin Aguayo, quienes estan actualmente en el TSJ, además de la actual magistradas del Tribunal Agroambiental, Tereza Garrón.