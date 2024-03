TSE: En las elecciones primarias debe haber al menos 2 candidatos





12/03/2024 - 07:54:48

Correo del Sur.- La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) considera que “no tiene sentido” que las elecciones primarias se lleven adelante con una sola candidatura, como ocurrió en 2019, y que ese proceso electoral debe celebrarse con al menos dos candidaturas. “En criterio de la Sala Plena es importante que la elección primaria contemple por lo menos dos candidatos de cada organización política. No tiene sentido hacer una elección con una sola candidatura, como se hizo el año 2019”, dijo el presidente del TSE, Oscar Hassenteufel, consultado sobre el asunto. La semana pasada, el expresidente y líder de CC, Carlos Mesa, presentó un proyecto de Ley para modificar la Ley 1096 y establecer en Bolivia “unas elecciones primeras abiertas y competitivas” a fin de permitir de que cualquier elector habilitado en el Padrón Electoral vote por el candidato de su preferencia y no únicamente los militantes de las organizaciones o alianzas políticas. “Gasto insulso” El vocal Tahuichi Tahuichi Quispe, consultado al respecto, reiteró su postura de que “se deberían anular las elecciones primarias porque son un gasto insulso”, ya que le costarían al Estado al menos 29 millones de bolivianos, si se desarrollan con el actual formato y con una sola candidatura. “Si queremos una elección primaria, que sea abierta”, señaló el vocal electoral. Mesa celebró que la Sala Plana del TSE haya coincidido con la postura de CC. “Las elecciones primarias, tal como están planteadas, son una tontería, porque son simplemente la ratificación de un solo candidato por su propia militancia”, dijo en el programa Asuntos Centrales. El líder de CC, por otro lado, rechazó la teoría del ‘evismo’, que sostiene que el objetivo de Mesa y sus aliados es evitar, con los votos de los opositores, que Evo Morales resulte elegido como candidato del MAS. “Sería una locura, suicida (...) Si (la elección primaria) es competitiva, por tu propia candidatura, no puedes darte el lujo de que tus votantes potenciales vayan a votar por otro, porque se vota una sola vez”, explicó Mesa, al remarcar que la votación sería igual al de las elecciones generales, donde se vota una sola vez. El ‘evismo’ volvió a rechazar este lunes la idea. El secretario general de la Csutcb ‘evista’, Humberto Claros, dijo que ello busca sacar a Morales de la carrera electoral. “Sabe Lucho (Arce) que, en una elección del instrumento político, no va a ganar. Entonces, necesita el voto de la derecha para hacerle frente (a Morales)”, señaló. La semana pasada, el diputado ‘arcista’ Rolando Cuéllar rechazó la propuesta de CC. Este lunes, sin embargo, su colega ‘arcista’ Andrés Flores se mostró abierto a esa posibilidad. “Sabemos que (en una elección abierta a Evo) lo pueden ganar. Ese es el temor”, indicó el legislador. Primarias Esto es lo que establece el artículo 29 de la Ley 1096, actualmente vigente: “IX. Están habilitados para participar en la elección primaria todas las y los militantes de los partidos políticos y de las alianzas que estén registrados en el padrón de la organización política a la que pertenecen, así como en el padrón electoral al momento de la convocatoria a elección primaria a realizarse en la gestión, de acuerdo a calendario electoral”. CC planteó modificar ese artículo a fin de permitir que los electores voten sin necesidad de que estos estén registrados como militantes en alguna fuerza política.