Banco Mundial da 30 días a Bolivia para aprobar crédito de $us 125 millones destinado a electricidad





11/03/2024 - 20:32:39

El Banco Mundial (BM) dio un plazo de 30 días a Bolivia para dar una respuesta sobre la aprobación del crédito de $us 125 millones destinado en 2023 al “Proyecto Mejora de Acceso Sostenible a la Electricidad en Bolivia – IDTR II”, y que está bloqueado en el Senado, reveló la asesora del Ministerio de Hidrocarburos y Energías (MHE), Rocío Molina. “Aquí tengo una nota del Banco Mundial que, definitivamente, nos preocupa porque con estas actitudes de negligencia política, estamos poniendo en riesgo uno de esos créditos; (el del Banco Mundial). 30 días más nos dice el Banco Mundial, por favor denme una respuesta”, expresó visiblemente preocupada en una conferencia de prensa. El crédito está estancado en su aprobación en el Senado, junto a otro por $us 200 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), igualmente destinado a llegar con energía eléctrica a más de medio millón de beneficiarios. Los dos créditos están incluidos en el proyecto de ley 254/2023-2024 que fue aprobado a inicios de mes en la Cámara de Diputados, junto con otros cinco créditos. Si bien fue remitido al Senado para su revisión el 4 de marzo, el presidente de esta instancia, Andrónico Rodríguez, dejó en suspenso su tratamiento aduciendo la solicitud de mayor documentación a Diputados. De los seis proyectos de ley, sólo dos, el referido a la construcción con pavimento del camino Faja Norte (Yapacaní) y el vinculado al mejoramiento y ampliación a 8 carriles carretera La Paz-Oruro, tramo Senkata-Apacheta, fueron remitidos a la Comisión de Planificación del Senado, para iniciar el trámite de aprobación. Mostrando la carta del BM, Molina advirtió: “Estos recursos, que se ponen a disposición del país, no son eternos, se tiene que tomar decisiones, se tiene que dar respuestas como Estado nacional ante un proyecto que, obviamente, reiteramos, no tiene contraparte, son históricos y van a beneficiar a más de medios millón de personas”. “Ojalá que no suceda (que se revierta el crédito), se van a anteponer todas las gestiones que sean necesarias, pero se está poniendo en riesgo incluso la fe del país, un desprestigio a la fe del país (…) desde hace un año que están durmiendo en la Asamblea Plurinacional, mientras existe más de miedo millón de personal en este país, entre niños mujeres que no cuentan con el servicio de energía eléctrica”, argumentó.