Camacho no pudo asistir a su audiencia: Difieren para el 11 de abril el juicio por el caso decretazo





11/03/2024 - 20:21:47

Erbol.- Para el 11 de abril fue diferido el inicio de juicio contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por la aprobación, presuntamente irregular en 2022, del Decreto Departamental 373. El gobernador cruceño no pudo asistir este lunes a la audiencia de forma presencial ante los informes que remitió la Dirección del Penal de Chonchocoro, lo que motivo a que el Tribunal Octavo de Sentencia cambie de fecha. “Se ha ordenado nuevamente que, bajó amenaza de sanción disciplinaria, el Director del centro penitenciario de Chonchocoro traslade en fecha 11 de abril al gobernador Luis Fernando Camacho hasta esta audiencia de manera presencial, además debiendo presentar un informe del por qué no ha cumplido con el traslado del día de hoy”, afirmó el abogado Martín Camacho. Camacho debía estar presente en la audiencia, sin embargo, la Dirección General de Régimen Penitenciario informó que se emitieron informes que no existían las condiciones para su traslado al penal de Palmasola. A ello se sumaron declaraciones de la viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos, que advirtió que el juicio por el caso “decretazo” no puede avanzar por falta de notificaciones, actuados, y otras “deficiencias procesales”. Familiares y demás personas allegadas aguardaron en el juzgado el posible arribo de Camacho, pero no se concretó. Su defensa denunció supuesta injerencia del Gobierno en la justicia para impedir que Camacho llegue hasta Santa Cruz.