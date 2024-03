El mejor alimento para cuidar la salud del cerebro





11/03/2024 - 19:47:26

Desde hoy y hasta el domingo 17 se lleva a cabo la edición 2024 de la Semana Internacional del Cerebro, con el fin de dar a conocer los avances que se realizan en la investigación del cerebro, así como en el diagnóstico, tratamiento y prevención de trastornos como el Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia y depresión. En el último tiempo, se tomó real conciencia de la importancia de una buena alimentación para un buen estado de salud en general, y de salud mental en particular. Dicho de otra manera, lo que una persona come afecta y determina la función de su cerebro, incluida su capacidad para protegerse de la enfermedad de Alzheimer, cuya prevalencia en la población de la mano con el aumento de la expectativa de vida preocupa a los especialistas. En ese sentido, hay ciertos alimentos que brindan mayores beneficios y conviene sumar a la dieta. Según dos expertas de la Universidad de Harvard, las verduras de hojas verdes son “el alimento número uno para un cerebro sano”. Para la nutricionista de Harvard doctora Uma Naidoo, y la neurocientífica formada en esa casa de altos estudios Lisa Genova, “hay un alimento en particular que es la clave para un cerebro sano, y son las verduras de hojas verdes”. Los expertos coinciden en que comer verduras de hojas verdes es esencial para la salud en general, especialmente para el cerebro. Y enumeraron que algunas de las verduras de hojas verdes que se pueden agregar a las comidas son: col rizada -también conocida como kale -, espinaca, lechugas, repollo, acelga y col china. Y enumeraron tres razones por las que una dieta rica en vegetales de hojas verdes es beneficiosa para la salud del cerebro. Son ricos en vitamina B. Según un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Wayne, muchas afecciones como la depresión y la demencia se asocian con una deficiencia de vitamina B, por lo que se trata de un nutriente “clave para la salud cerebral y neurológica, la función óptima de los neurotransmisores y la salud psicológica equilibrada”, aseguró Naidoo. Tienen un alto contenido de folato, luteína y betacaroteno. Para Genova, estos nutrientes son “estimulantes del cerebro”. Recientes estudios demostraron que estos nutrientes se relacionan con una mejora en la función y la estructura cerebral de los adultos mayores, además de que pueden mejorar la “memoria verbal y cognitiva”.



Están llenos de fibra. Según un estudio, “el aumento de la ingesta de fibra dietética se asoció con una menor probabilidad de desarrollar depresión”.