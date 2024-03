3.200 dólares: Revuelo sobre una pulsera de Balenciaga en forma de cinta adhesiva





11/03/2024 - 18:49:21

Los internautas fueron sorprendidos por una nueva pulsera de la casa de moda de lujo, Balenciaga, debido a su forma, que no se asemeja a la joyería convencional. A primera vista, este artículo de la nueva colección es difícil de distinguir de una madeja normal de cinta aislante, informó The Independent. De acuerdo con usuarios de la red social X, el precio de la joya constituirá alrededor de 3.000 euros (unos 3.270 de dólares). La pulsera difiere de una bobina regular de cinta adhesiva solo por los logotipos de la marca. 🔴⚠️ #Balenciaga introduced the bracelet at Fashion Week 2024. 🤡



The price of such a bracelet is �3000



Fashionistas are already running to buy a roll of tape for 3000 euros .🤣 pic.twitter.com/WL3QeCXAMK — @PalasAtenea🍊 (@AthenaMia2nd) March 10, 2024 Los internautas abrieron el debate sobre el artículo escandaloso de Balenciaga, y supusieron que la compañía sigue tratando de convertir la pobreza en su estética. "Los ricos tienen tantas ganas de sentirse pobres", escribió un usuario. Otros no comprendieron esta decisión de estilo y percibiendo el artículo como una broma. "Acabo de comprar uno... pero es de una pequeña marca indie llamada Scotch", ironizó uno de los comentaristas.