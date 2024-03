Vocal Tahuichi defiende su postulación en las elecciones judiciales: Es legal y no rompe con la ética





11/03/2024 - 16:53:39

Erbol.- El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, aseveró que es legal y ética su postulación para consejero de la Magistratura, a pesar de que sigue en funciones. Señaló que no sería ético solamente si pasa las etapas de evaluación y llega a ser preseleccionado por la Asamblea, para integrar la papeleta que será sometida a voto popular. “Mi postulación es totalmente legal y, si fuera ilegal que lo demuestre. Segundo, no rompe con el principio de la ética”, manifestó Tahuichi consultado sobre declaraciones del ministro Iván Lima, quien cuestionó su candidatura judicial siendo miembro del TSE. Aseveró que renunciaría al TSE en caso de que su nombre sea elegido para ir al voto popular en las elecciones judiciales, mientras tanto su postulación es una “mera intención”. Tahuichi dijo que, si la Asamblea rechaza su postulación como consejero de la Magistratura, asumirá que es una ratificación de su cargo como vocal del TSE, para trabajar más vigorosamente en ese Órgano. Por el contrario, si pasa la etapa de evaluación y llega a la fase de voto popular, significará que la Asamblea le otorga confianza.