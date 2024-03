Envían a la cárcel al alcalde de Santa Rosa de Yacuma por no depositar aportes de funcionarios públicos para jubilación





11/03/2024 - 16:41:44

El alcalde de Santa Rosa de Yacuma, Javier N.J., fue enviado a la cárcel con detención preventiva por la denuncia de apropiación indebida de más de Bs 59.000 de los aportes de sus funcionarios para la jubilación. En el Juez de Instrucción Cautelar 1ro de Reyes se realizó la audiencia de medidas cautelares. “En audiencia de medidas cautelares se presentó indicios suficientes que apuntarían a la probable responsabilidad del alcalde de Santa Rosa del Yacuma, Javier N.J., de 56 años de edad, en la comisión del delito de Apropiación Indebida de Aportes”, informó la Fiscalía Departamental de Beni. De acuerdo con las investigaciones, el alcalde incumplió con el pago de Contribuciones al Sistema Integral de Pensiones (SIP) y al Aporte Solidario (AS), de los periodos de febrero 2016; noviembre 2016 a mayo 2019; y de julio 2019 a abril del 2021. “Haciendo un monto total de Bs 59.256.84 que no fueron cancelados a la AFP Futuro Bolivia”, pese a haberse realizado los descuentos por planilla a los servidores públicos.