Pacto de Unidad opositor a Evo ratifica Congreso del MAS IPSP del 3 al 5 de mayo en El Alto





11/03/2024 - 16:30:16

En consenso con las organizaciones sociales, el Pacto de Unidad contrario a Evo Morales, lanzó este lunes de manera oficial la convocatoria del X Congreso del MAS – IPSP que se llevará a cabo del 3 al 5 de mayo en la ciudad de El Alto, con el fin de elegir a la nueva dirección nacional. “Es un mandato del Cabildo y del ampliado del Pacto de Unidad, el Congreso será el 3, 4 y 5 de mayo, en el Polideportivo 'Héroes de Octubre', de la ciudad de El Alto”, anunció el ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Lucio Quispe, en conferencia de prensa, mostrando la convocatoria con las firmas de los dirigentes departamentales y provinciales de las organizaciones del MAS IPSP. Explicó que la convocatoria al Congreso fue acordada por los ejecutivos de la Csutcb, de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia y de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, organizaciones reconocidas dentro del Estatuto del MAS como instancia de coordinación. "Legalmente el estatuto dice muy claro quién tiene que convocar, hemos rogado a Evo Morales, pero no nos ha hecho caso, lamentablemente este hermano se ha portado muy caprichoso y no queremos perder nuestro instrumento político, que nos ha costado sangre y luto”, dijo Quispe. Recordó que el Tribunal Supremo electoral (TSE) fijó el 7 de mayo como plazo final para que las organizaciones políticas renueven su dirigencia nacional, uno de los pasos iniciales para participar de las elecciones generales de 2025. “Nosotros queremos salvar el instrumento político, y por eso estamos convocando a este congreso", remarcó. El dirigente de los Interculturales de Bolivia, Vidal Gómez, destacó que la convocatoria al cónclave ha sido un trabajo en consenso de las organizaciones sociales, como manda el Órgano Electoral y para “dar luz” a la militancia del instrumento político. Gómez exhortó a Evo Morales a reflexionar y participar del congreso. “Toda la militancia, confederaciones nacionales, mineros, fabriles, gremiales vamos a ser parte del congreso del MAS, saludamos y exhortamos al expresidente Evo Morales a que pueda recapacitar y participar del congreso nacional, como lo puede hacer cualquier militante del instrumento político”, sostuvo. En la conferencia participaron dirigentes de las organizaciones fundadoras del instrumento político y de la Dirección Nacional de MAS IPSP. David Pérez, secretario de la Dirección Nacional del MAS recordó que el instrumento político no solo es de las organizaciones sociales sino también de la revolución democrática cultural. “Está en juego la revolución y no puede ser que por caprichos de algunas personas se ponga en riesgo el instrumento político y que éste fenezca, nosotros con el derecho que tenemos como dirigentes nacionales, con el derecho de cada militante, luchamos contra la dictadura dentro del MAS IPSP”, sostuvo.