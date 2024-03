Impuestos lanza módulo en línea para el pago de deuda tributaria sin multas ni sanciones





11/03/2024 - 16:22:18

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) lanzó el nuevo módulo de “Corrección y Pago de Facturas Observadas en el Registro de Compras y Ventas (RCV)” para que el contribuyente conozca en línea las observaciones identificadas por la administración tributaria, con la opción de corrección y/o pago de forma voluntaria de la deuda tributaria por facturas observadas mediante Código QR y banca digital, sin multas ni sanciones. Este nuevo servicio por Internet se encuentra a disposición del contribuyente las 24 horas del día y los 365 días del año; es decir que forma parte del proceso integral de digitalización de servicios del SIN para facilitar aún más al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. El presidente del SIN, Mario Cazón, explicó, en una conferencia de prensa, en La Paz que “desde hace varios años, los contribuyentes pedían a Impuestos Nacionales que se les haga conocer de manera preventiva qué facturas estaban observadas en el Registro de Compras y Ventas por la administración tributaria”. “Este módulo va a permitir al contribuyente, en tiempo real, verificar el detalle de las facturas que han sido observadas por la administración tributaria, que aparecen en el Registro de Compras y Ventas”, explicó. El SIN mostrará facturas observadas desde la perspectiva del contribuyente/comprador en los siguientes casos: Compras diferentes a las ventas (Generar Pago), Compras diferentes a las ventas (Reg. Descargos), Facturas Duplicadas (Generar Pago), Cod. Autorización Inexistente (Generar Pago), Facturas Anuladas (Generar Pago) y Facturas Anuladas (Reg. Descargos). Desde la perspectiva del contribuyente/vendedor en los siguientes casos: Ventas diferentes a las compras (Generar Pago), Ventas diferentes a las compras (Reg. Descargos), Facturas Anuladas (Generar Pago) y Facturas Anuladas (Reg. Descargos). “Lo interesante acá es que estamos dando esa información hoy día en tiempo real. Es un avance importante. Mediante el SIAT en Línea, estamos implementado este nuevo módulo que ya está vigente para nuestros contribuyentes”, subrayó A través de este nuevo módulo, el SIN también fortalece el uso de la factura electrónica en Bolivia, para que tanto el comprador como el vendedor de un bien o servicio puedan verificar en tiempo real y en línea la información que contiene una factura digital. “Cuando es factura en línea tenemos toda la información de esa factura electrónica en la base de datos de Impuestos Nacionales en cuestión de segundos y el vendedor recibe la factura y también el comprador del bien o servicio, con todas las medidas de seguridad. Es decir, una factura en línea no se clona, no se falsifica”, recalcó. ¿Cómo funciona este nuevo servicio? Como parte de este nuevo servicio en línea, el SIN realizará cada mes un control preventivo, previo al inicio de un proceso de determinación, de las facturas consolidadas por el contribuyente en el RCV para la declaración y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y/o el Impuesto a las Transacciones (IT), según corresponda. Cuando la administración tributaria observe facturas en la consolidación del RCV, enviará al contribuyente un Aviso Electrónico a su Buzón Tributario, que incluirá un enlace y un código QR de acceso inmediato al módulo de “Corrección y Pago de Facturas Observadas en el RCV”, para que el contribuyente visualice las facturas observadas. Como paso siguiente, el contribuyente tendrá la opción de pagar de manera inmediata el tributo omitido, solo con el interés y el mantenimiento de valor correspondiente, pero sin multas ni sanciones, en un plazo de 60 días desde la comunicación del Aviso Electrónico. El contribuyente también podrá acceder a este nuevo módulo a través de la página web www.impuestos.gob.bo, Sistema Integrado de la Administración Tributaria (SIAT en Línea), ingresar al Registro de Compras y Ventas (RCV) con NIT, Usuario y Contraseña; y después, a Corrección de Facturas Observadas, Corrección Compras, Corrección Ventas. ¿Cómo se paga el tributo omitido? El contribuyente podrá pagar en línea el tributo omitido mediante el escaneo de un código QR, que generará el módulo de “Corrección y Pago de Facturas Observadas en el RCV” en la Boleta de Pago Virtual (Imputación de Pago por Observaciones Formulario 1024 Versión 2). También en cualquier entidad financiera habilitada para el cobro de impuestos nacionales con la sola presentación del Número de Trámite, generado por el mismo módulo de “Corrección y Pago de Facturas Observadas en el RCV”. Además, mediante las cajas externas de BancoSol (Puntos Sol Amigo), Banco Mercantil Santa Cruz, Banco Nacional de Bolivia (BNB) y de Banco Unión S.A. Y a través de banca por Internet de Banco Unión S.A., BNB, BancoSol, Banco BISA, Banco Ganadero S.A., Banco Fortaleza y BancoFie, Banco Nacional de Bolivia (BNB) y de Banco Unión S.A. Y a través de banca por Internet de Banco Unión S.A., BNB, BancoSol, Banco BISA, Banco Ganadero S.A., Banco Fortaleza y BancoFie, según un reporte institucional.