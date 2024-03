Lima observa postulaciones de Tahuichi, Molina y vocales electorales departamentales





11/03/2024 - 12:59:45

Erbol.- En el marco de las elecciones judiciales, el ministro de Justicia, Iván Lima, cuestionó las postulaciones del vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, el presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina y de otros vocales de tribunales electorales departamentales. Según el Ministro, estas postulaciones conllevan un “conflicto de interés”, porque en el caso de las autoridades electorales también son las encargadas de llevar adelante las elecciones judiciales y, en el caso de Molina, porque ejerce la presidencia de unas de las entidades del Órgano Judicial. El vocal Tahuichi se postuló para consejero de la magistratura, sin embargo, Lima considera que debe renunciar al cargo o la postulación. “Un conflicto de interés evidente del vocal Tahuichi del Tribunal Supremo Electoral que no puede ser candidato y a la vez administrador del proceso electoral. Él tendrá que renunciar a la postulación o tendrá que renunciar a la vocalía”, manifestó Lima en el programa La Mañana en Directo de ERBOL. El Ministro mencionó también las postulaciones del presidente del Tribunal Electoral de Chuquisaca, Edil Martínez, quien busca ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia; de la presidenta del Tribunal Electoral de Santa Cruz, María Cristina Claros, que quiere consejera de la magistratura; y del vocal electoral de Beni, Carlos Ortiz, quien postula al Tribunal Constitucional. “Ellos tendrán que evaluar el posible conflicto de interés porque no puede ser candidato y administrador del proceso”, cuestionó Lima. La autoridad del Ejecutivo observó también que varios de los vocales electorales, ahora postulantes, tienen la intención de seguir en el cargo hasta calificar para ingresar a la papeleta de las elecciones judiciales, lo cual considera que no es una actitud correcta. Sobre el presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, quien postula para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, el ministro Lima señaló que “claramente él entraría también en un conflicto de interés, que debería en su momento ser solucionado si es habilitado y pasa a ser candidato en la papeleta electoral”. Advirtió también que, una eventual renuncia de Molina al Consejo de la Magistratura, conllevaría un problema porque dicha entidad está funcionando con quórum mínimo y sería necesario convocar a una suplente. En el caso de los magistrados prorrogados, cuya postulación es rechazada por la oposición, Lima mencionó que si tienen la intención de llegar a la papeleta como candidatos nuevamente “tienen que ser éticos, tienen que ser profundamente comprometidos con los valores de la justicia”, porque de tener una conducta inapropiada van a ser sancionados por la población mediante el voto. Equidad de género El Ministro señaló que también hay complicaciones respecto a la equidad de género, en las listas de candidatos judiciales. En particular señaló que los problemas son en Beni y Pando, donde solo hay dos candidatas en cada uno de estos departamentos para el Tribunal Constitucional.