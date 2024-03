Premios Oscar 2024: Oppenheimer fue la gran ganadora de la noche con siete estatuillas





11/03/2024 - 07:57:27

Infobae.- Después de mucha expectativa, este domingo los Premios Oscar destacaron a las mejores películas del cine de Hollywood como del mundo. La ceremonia, que se llevó a cabo en el Dolby Theatre del Ovation Hollywood, resaltó el desempeño de actores, directores, vestuario, guión y banda sonora de la industria. La película más nominada de esta 96ª edición de los Premios de la Academia era Oppenheimer, la cual resaltó del resto con 13 nominaciones, entre ellas: Mejor Director, Mejor Película, Mejor Actor Principal y Mejor Actriz de Reparto. Mientras que en segundo lugar se ubicó Poor Things. La película protagonizada por Emma Stone llegó con 11 nominaciones. Una vez más, el encargado de conducir la prestigiosa ceremonia fue Jimmy Kimmel. Con su estilo perspicaz, el actor –que ocupó este rol por cuarta vez– abrió la noche con un cálido saludo al público: “Que honor estar aquí, gracias por recibirme de vuelta. Esta noche está llena de talento”. Al mismo tiempo, también hizo referencia al fenómeno global que logró Barbie: “Aquí estamos celebrando lo mejor de lo mejor, empezamos con la película más grande del año. Que increíble logro tomar una muñeca que ya a nadie le gustaba. Margot Robbie fue la que unió todos estos esfuerzos. Margot, quiero que sepas que si no ganan un Oscar, igual ya ganaron algo mucho más importante”. Después, Kimmel resaltó el otro éxito del año: “Y luego tenemos al otro éxito del año, Oppenheimer, dirigida por el gran Christopher Nolan. Y su colaborador Cillian Murphy, felicidades a Robert Downey Jr también”. Mejor Actriz de reparto: Da’ Vine Joy Randolph por Los que se quedan “No pensé que esta iba a ser mi carrera, empecé como cantante y mi mamá me dijo cruza a ese teatro, hay algo ahí para ti. Agradezco a mi madre por eso. Estoy agradecida con toda la gente aquí, y por mucho tiempo quise ser distinta. Y ahora me doy cuenta que solo necesito ser yo misma. Te agradezco cuando yo era la única chica negra en la clase y me dijiste que era suficiente y que íbamos a forjar mi camino. Estoy agradecida con todas las mujeres que estuvieron a mi lado”, dijo la actriz estadounidense al subir al escenario. Mejor Cortometraje animado: War is over! Inspired by the Music of John & Yoko Luego, Chris Hemsworth y Anya Taylor-Joy fueron los encargados de anunciar el próximo galardón. La obra estadounidense era el único corto en animación 3D. La historia estaba inspirada en el tema de John Lennon y Yoko Ono. Al subir al escenario, Dave Mullins y Brad Booker dijeron: “Queremos agradecer a la academia por este premio, John Lennon y Yoko Ono escribieron una canción que nos inspiró, un mensaje antiguerra que tratamos de honrar con esta cinta”. Mejor Película animada: El niño y la garza Para continuar, la dupla de actores presentó el siguiente premio. Basada en el libro de 1937, esta animación es obra del estudio Ghibli. Hayao Miyazaki no estaba presente y los conductores aceptaron el premio en su lugar. Mejor Guión original: Anatomía de una caída Al escuchar a los conductores, Justine Triet y Arthur Harari subieron a buscar su estatuilla y expresaron: “Muchas gracias, me ayudaría en mi crisis de la mediana edad. Este es un año muy loco, mucho glamour esta noche. Tenemos dos hijos en casa, estábamos en el cencerro y los pusimos a ver caricaturas, no existía una línea entre el trabajo y los pañales y después llegaron los productores y ahí es cuando las cosas enloquecieron. Quiero agradecerle a todo el elenco por lo que hicieron”. Mejor Guión adaptado: American Fiction Con mucha emoción, Cord Jefferson se dirigió a buscar su premio: “Por Dios, muchas gracias. Esto significa el mundo para mí, gracias a la Academia. Estoy pidiendo que reconozcan que hay muchas personas afera que quieren la oportunidad que a mi me dieron. Entiendo que esto es riesgo, pero películas de 200 millones también lo son y no siempre fncionan. En lugar de hacer una pelicula más cara hagan 10 o 20 películas más baratas. Quiero que otras personas también vivan esto”. Mejor Maquillaje y peluquería: Pobres criaturas La transformación que más destacó fue la de William Defoe, convertido en un hombre desfigurado con un gran realismo. Al escuchar el nombre de la película, Nadia Stacey, Mark Coulier y Josh Weston fueron al escenario con mucha emoción y dijeron: “Gracias a todos, gracias a William Defoe, él hizo que el ambiente de trabajo fuera placentero para todos. Quiero agradecer a todo mi equipo en el Reinod Unido y mis hijos”. Mejor Diseño de producción: Pobres criaturas La película fue filmada en sets construidos en Budapest, Hungría. Para los diseñadores, el mismo guión dictaba las necesidades de creación del mundo en el que se desarrollaba el film. Con mucha emoción, James Price y Zsuzsa Mihalek subieron al escenario y expresaron: “Gracias por el trabajo y el apoyo, nos dejaron hacer cosas muy locas. Gracias a nuestro equipo y a nuestra familia”. Mejor Vestuario: Pobres criaturas Continuando con los premios anteriores, la película dirigida por Yorgos Lanthimos logró otro galardón. Así, Holly Waddington subió a tomar la estatuilla y sostuvo: “Hola a todos, gracias por esto, gracias a la Academia. Una vez vez más, para mis compañeros nominados, es un privilegio estar en la misma sala que ustedes, me inspiraron a ser diseñadora de vestuario. Pobres Criaturas fue una oportunidad muy rara para ser muy libre en todo el proceso creativo”. Mejor Película internacional: Zona de interés Con un papel en su mano, el director de la película, Jonathan Glazeel, subió y dijo: “Gracias a la Academia por este honor, gracias por su confianza a los productores, actores y colaboradores. Todas las elecciones que hicimos son para confrontar el presente y el pasado, no para decir qué hicimos en ese entonces si no qué hacemos ahora”. Mejor Actor de reparto: Robert Downey Jr por Oppenheimer La tercera es la vencida, después de varios años, el actor logró la estatuilla por primera vez en su carrera. Con su mano en alto, Robert Downey Jr subió al escenario y afirmó: “Quiero agradecerle a mi terrible infancia y a la Academia, en ese orden. Quiero agradecer a mi veterinaria, digo a mi esposa, Susan. Ella me encontró, me rescató y me trajo a la vida. Este es mi secreto, necesitaba el trabajo más de lo que el trabajo me necesitaba a mi. Chris lo sabía y me rodeó con el mejor elenco posible. Lo que hacemos tiene significado y lo que decidimos hacer también”. Mejores Efectos visuales: Godzilla Minus One Con pequeñas figuras de Godzilla en sus manos, el equipo ganador se dirigió al escenario en búsqueda de su premio. Es la primera vez que una película de este personaje, el cual tiene 70 años y 38 películas (de las cuales 33 son japonesas), obtuvo una nominación al Oscar . “Hace 40 años, después de ver Star Wars y encuentro del tercer tipo nunca imaginé la posibilidad de estar sobre este escenario. El momento que recibimos la nominación festejamos como Rocky Balboa”, dijo el equipo sobre el escenario. Mejor Edición: Oppenheimer Con un vestido verde, y tras recibir el apoyo de toda la sala, Jennifer Lame subió a agradecer el premio: “Esto es maravilloso, una locura, voy a respirar profundo. Chris Nolan, estaba atterrada cuando me contrataron para trabajar para ti. Tu hiciste que me sintiera muy segura de mi misma y yo quería ir a trabajar todos los días contigo”. Mejor Cortometraje documental: The Last Repair Shop Al escuchar el nombre de su documental, Ben Proudfoot y Kris Bowes se levantaron con un gesto de felicidad. “Gracias a la Academia, este documental es sobre los héroes en las escuelas, a los cuales no les damos las gracias. Los Ángeles es una de las últimas ciudades en Estados Unidos en que los estudiantes tienen instrumentos gratuitos, la educación musical no solo es para crear increíbles músicos, sino también increíbles humanos”, dijeron sobre el escenario. Mejor Documental: 20 Days in Mariupol Mstyslav Chernov fue el corresponsal para la agencia de noticias AP, tuvo que cubrir el asedio de la ciudad de Mariupol. La ciudad fue tomada por el ejército ruso desde sus alrededores con artillería hasta la penetración con tanques y tropas. Al subir al escenario habló con total seriedad: “Gracias por hacer esta película conmigo, gracias por ayudarme en este viaje. Este es el primer Oscar en la historia de Ucrania y me siento honrado. Tal vez sea el primer director sobre el escenario que desea nunca haber hecho su película. Deseo poder cambiar esto para que Rusia nunca hubiera atacado a Ucrania”. Mejor Fotografía: Oppenheimer El Director de fotografía del film, Hoyte van Hoytema, atravesó el salón entre aplausos. El profesional se convirtió en el fotógrafo de cabecera de Christopher Nolan desde Interestelar, esta fue la cuarta colaboración con el británico. “Que locura, a todos los aspirantes a ser cineastas quiero decirles que intenten filmar una cosa llamada celuloide. Es mucho más fácil de lo que se imaginan. gracias a todo mi equipo y la Academia. Gracias Christopher Nolan”, expresó Hoyte. Mejor Cortometraje: The Wonderful Story of Henry Sugar La obra de 39 minutos fue rodada en Londres y cuenta la historia de un ludópata, heredero de una gran fortuna, que pone todos sus fondos para perfeccionar sus tácticas de engaño. Al no estar presente, un colaborador aceptó el premio. Mejor Sonido: Zona de interés El film estuvo cimentado en las sensaciones y las capas de sonidos, que ocurren durante la trama, provocaron todo tipo de emociones. “Es maravilloso estar acá, gracias a la Academia por reconocer el sonido en el cine. Gracias a la Academia por escuchar nuestra película”, expresaron Tarn Willers y Johnnie Burn, ambos nominados por primera vez a un premio de la Academia. Mejor Música original: Oppenheimer Al escuchar el nombre de Oppenheimer, Ludwig Göransson corrió al escenario y afirmó: “Gracias Christopher Nolan, esta fue tu idea, usar un violín en la música original. Grabamos en la noche, nos urgía ira casa para dormir a nuestro hijo el resultado fue maravilloso, marcó el tono de la película. Gracias por hacer la música increíble. Gracias a mis papás por darme baterías y guitarras en lugar de videojuegos”. Mejor Canción original: ‘What Was I Made For?’, Barbie Con un gesto de sorpresa, Ariana Grande anunció que el Oscar era para Billie Eilish y su hermano Phineas. Muchas canciones ganaron un Grammy y luego un Oscar, sin embargo, en la historia solo hay diez que se llevaron el Grammy a canción del año y después ganaron el Oscar. Tras recibir los elogios, los artistas subieron al escenario y contaron: “Tuve una pesadilla sobre esto anoche, gracias a la Academia, no pensé que esto iba a pasar. me siento muy afortunada, gracias Greta, gracias por esto. Esto es para todos los que fueron afectados por la película”. Mejor Actor protagonista: Cillian Murphy por Oppenheimer Al escuchar su nombre, el actor besó a su pareja, recibió el aplauso de sus compañeros y subió al escenario a recibir su premio. “Me siento muy abrumado, Chris Nolan, Emma Thomas, fue el viaje más grande. les debo más de lo que les puedo decir. Ustedes me cargaron a lo largo de esto. Admiro a todos mis compañeros de categoría. Gracias por todo, soy un irlandés muy orgulloso”, dijo tras esar nominado por primera vez al Oscar. Mejor Director: Christopher Nolan por Oppenheimer Entre los aplausos de sus compañeros, el director avanzó por la escalera para recibir su galardón. “Me arrastraron hasta acá arriba, gracias por ver el potencial a este proyecto. Hay mucha gente a la cual agradecer. Sin este equipo no estaría aquí esta noche. Gracias a todos los que creyeron en mí a lo largo de mi carrera”, dijo la figura al ver al público. Mejor Actriz protagonista: Emma Stone por Pobres criaturas Con un enorme gesto de sorpresa, la actriz observaba a sus colegas aplaudir casi sin poder reaccionar. Después de unos segundos, se puso de pie y agradeció. Tras dirigirse a todas las actrices que formaron parte de la presentación, la joven habló ante el micrófono: “Mi vestido está roto, creo que pasó en ‘I just Ken’, esto me abruma muchísimo, mi voz también se fue. Las mujeres sobre este escenario, las mujeres en esta categoría. La otra noche estaba entrando en pánico, como en este momento, pero esto se trata sobre un equipo que se unió para hacer algo más maravilloso que la suma de sus partes, eso es lo mejor de hacer películas”. Mejor Película: Oppenheimer Tras el anuncio, las cámaras se centraron en Christopher Nolan y Emma Thomas. Después de saludarse entre las distintas figuras que formaron parte de la película, el director y su equipo fueron al escenario. Con el Oscar en sus manos, Emma Thomas dijo: “No puedo negarlo, soñé con este momento tanto tiempo, jamás pensé que iba a pasar, todo esta fuera de mi cabeza. la razón por la que esta película se convirtió en este es Christopher Nolan. Su trabajo se trata de colaboración, gracias a todos. Me siento honrada de estar aquí“.