Gobierno, Procuraduría y organizaciones sociales se oponen a que Camacho viaje a Santa Cruz





10/03/2024 - 19:59:21

Desde el momento en que se conoció la orden para que Luis Fernando Camacho sea trasladado a Santa Cruz para la audiciencia presencial por el caso Deretazo, diversas autoridades de gobierno, organizaciones sociales y ahora la Procuraduría, se oponen a que Camacho, preso en Chonchoroco, viaje a Santa Cruz. Desde el gobierno se han manifestado diversas autoridades, pero con más insistencia lo hizo el Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien argumenta que el traslado seria poner en peligro a mucha gente, incluyendo al gobernador. Procurador dice que Camacho no puede viajar La Razón.- El procurador general del Estado, César Siles, señaló este domingo que el gobernador encarcelado Luis Fernando Camacho no puede ser trasladado a Santa Cruz mientras la Justica no resuelva el incidente presentado el viernes, esto en razón que como institución no fueron notificados para ser parte del inicio del juicio oral de la autoridad cruceña “(Como Procuraduría) somos parte de ese proceso llamado Decretazo, la Procuraduría el viernes se apersonó ante el Tribunal (de Sentencia N° 8 de Santa Cruz) que ha dispuesto el traslado presentando un incidente de nulidad o de corrección de procedimiento, puesto que no hemos sido notificados para ser parte de este juicio al cual debería ser trasladado al señor Camacho”, indicó Siles. Este lunes comienza el juicio oral de Camacho, quien debe declarar en el marco de las investigaciones del caso Decretazo, referido a la promulgación del Decreto Departamental 373, el 9 de marzo de 2022, con el que encargó su suplencia a un secretario y no al vicegobernador Mario Aguilera, ahora gobernador en ejercicio. Siles indicó que la posición de la Procuraduría, institucionalmente, y por el memorial que presentó es que “no puede realizarse el traslado hasta que se resuelva ese incidente”. “Mañana estaremos presentes en Santa Cruz, haciendo valer ese derecho que tiene la Procuraduría”. Organizaciones sociales instalan vigilia en Chonchocoro Organizaciones sociales afines al gobierno llegaron a las puertas del penal de máxima seguridad de Chonchocoro, para evitar el traslado de Luis Fernando Camacho hasta Santa Cruz de la Sierra. De momento, no se conocen detalles sobre la salida del gobernador electo de Santa Cruz a la capital cruceña para su audiencia de juicio oral por el caso Decretazo, que está programada para este lunes 11 de marzo. La movilización fue convocada por el "Comité Impulsor del juicio contra los golpistas de 2019". El presidente del Comité Impulsor de Justicia "por las masacres de Senkata y Sacaba", Aldo Michell, indicó a RKC que "denuncian la existencia de un pacto entre el gobierno y la derecha para trasladar a Camacho a Santa Cruz".