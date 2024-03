Piden que autoprorrogados sean depurados en la primera ronda de evaluación





Erbol.- Tres destacados abogados y analistas coinciden en que los magistrados que se han beneficiado de la autoprórroga de mandato deberían ser eliminados por la comisión mixta de la Asamblea Legislativa en la primera sesión de evaluación. Esta opinión, basada en principios de coherencia y moralidad, resalta la necesidad de garantizar la integridad del sistema judicial boliviano. El abogado constitucionalista Luis Alberto Ruiz dijo que no es ético que se vuelvan a presentar porque levantan sospechas del “pasanaku judicial”. Considera pertinente que los parlamentarios puedan demostrar su verdadero discurso contra la prolongación de funciones y los eliminen en la primera evaluación en la comisión mixta. Para Ruiz, de ocurrir lo contrario, significaría que la Asamblea estaría legalizando lo que tanto ha criticado, indicando que son inconstitucionales y autoprórrogados. “Ahora vamos a ver la esencia de los asambleístas evistas, arcistas y especialmente de los opositores”, manifestó. Dijo que los autoprorrogados ya son la manzana de la discordia que podría empantanar las elecciones judiciales y señaló que tampoco está garantizado la selección de candidatos idóneos debido a la presencia de exjueces que enfrentaron serias denuncias de corrupción. Ruiz advirtió que, si algún candidato afectado recurre en amparo constitucional y este caso cae en manos de un Tribunal Constitucional secuestrado, el país no los perdonaría si optan por anular el actual proceso de selección. GOITIA: DEBERÍAN SER DEPURADOS Por su lado, el exministro de Justicia y abogado constitucionalista, Carlos Alberto Goitia, lamentó que algunos sujetos, como el exmagistrado del Tribunal Constitucional, Zenón Bacarreza, vuelva presentarse pese a ser un considerado un “aplazado universal” por haber aprobado la reelección indefinida como un derecho humano. Recordó que el ministro de Justicia, Iván Lima, manifestó que todos los magistrados fueron puestos a dedo por Evo Morales y accedieron al poder bajo su padrinazgo y, finalmente, observó la postulación del presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, quien fue grabado diseñando una estrategia para copar el Órgano Judicial para el MAS. Dijo que un Órgano Legislativo medianamente serio debiera depurar a estos perfiles para evitar que terminen en la papeleta electoral porque está demostrado que, siendo habilitados, venden su candidatura para obtener apoyo. Señaló que, con el resto de los casos, la Asamblea debería calificar de acuerdo a los estándares internacionales mínimos, que no solo implican tener títulos, sino un desempeño moral durante toda su vida profesional. BASCOPÉ SUGIERE PASO AL COSTADO El abogado constitucionalista, Williams Bascopé considera que “no es ético que insistan en ocupar altos cargos en el Órgano Judicial. Muchos de ellos no tienen la capacidad ni la formación académica necesaria para desempeñar esos roles”. Sostuvo que todos los magistrados han sido apadrinados por el MAS, y en ese contexto, cree que “deberían dar un paso al costado” y permitir el acceso de nuevos postulantes, aunque ve estos nuevos postulantes son totalmente desconocidos en el ámbito académico y profesional. Lamentó que esta convocatoria no sea de las mejores, ya que los altos cargos del Órgano Judicial deberían darse mediante una rigurosa evaluación por parte de personas altamente calificadas para elegir a los mejores. Afirmó que el resto de los candidatos registrados son personas sin prestigio, recién tituladas de las universidades y carecen de un recorrido profesional significativo. Advierte que, con ese tipo de profesionales, la justicia no va a mejorar. “Hay que ser sinceros, ya debe estar cuoteado y los nombres seleccionados para negociar”, declaró a Erbol. “Esto realmente es un juego político de favores, porque en el fondo el evismo está buscando que el Órgano Judicial vuelva a habilitar a Evo Morales, mientras que el arcismo busca ratificar la inhabilitación para quedarse con la sigla del MAS”, manifestó.