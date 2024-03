Bad Bunny demanda a un fan por violar sus derechos de autor





10/03/2024 - 14:42:15

El cantante puertorriqueño Bad Bunny demandó a un fan que grabó y subió a Youtube videos de sus conciertos, esto naturalmente sin su permiso. El demandado fue identificado como Eric Guillermo Madronal Garrone, quien asistió al concierto de Bad Bunny en Salt Lake City, Utah, el 21 de febrero de 2024 y grabó varias canciones con una cámara de alta calidad. Luego, publicó los videos en su canal de Youtube, llamado MADforliveMUSIC, donde tiene más de cien mil suscriptores. El Conejo Malo argumentó que él es el único propietario de los derechos de su música en vivo y que Madronal Garrone no tenía autorización ni consentimiento para grabar y difundir sus actuaciones en línea. En la demanda que Bad Bunny presentó contra un fan por grabar y difundir videos de su concierto, el cantante puertorriqueño –quien este 10 de marzo cumple 30 años– afirma que Madronal Garrone está usando su nombre y su música para atraer la atención y generar ingresos por publicidad en su canal de YouTube, lo que ocasiona un perjuicio económico y moral al ex novio de Kendall Jenner. El artista dice que intentó resolver el asunto de forma amistosa y que envió avisos para que se eliminaran los contenidos de la plataforma a Youtube, pero que el fan presentó una contrademanda para que los restablecieran. Ante esta situación, Bad Bunny decidió llevar el caso a los tribunales y exige una indemnización por daños y perjuicios, así como la prohibición de que Eric Guillermo Madronal Garrone vuelva a publicar su contenido.

Esta no es la primera vez que Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny, se ve involucrado en problemas por cuestiones de derechos de autor. El año pasado, su ex novia, Carliz de La Cruz Hernández, lo demandó por 40 millones de dólares por usar una grabación de su voz en dos de sus canciones sin su permiso. De La Cruz grabó la frase "Bad Bunny baby" en 2015 y se la envió al cantante, quien la usó en los temas Pa Ti y Dos Mil 16. Ante esta situación, De La Cruz rechazó una oferta de dos mil dólares por los derechos de la frase y pidió una compensación por el uso indebido de su voz.