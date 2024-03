Kristen Stewart está ansiosa por ser mamá junto a su novia Dylan Meyer





10/03/2024

Kristen Stewart y su prometida, Dylan Meyer, están completamente enamoradas y ya hacen planes para ser mamás en el futuro, una idea que tiene ansiosa a la actriz famosa por la saga Crepúsculo. La actriz de 33 años y su novia, la guionista y actriz también de 33 años, se conocieron en el set de una película en 2013 y comenzaron a salir después de volver a conectarse en el años 2019 y, ahora, ya están haciendo planes para formar una familia. “Ella ha estado feliz en su relación y comprometida desde hace bastante tiempo. Le encanta estar en casa haciendo cosas domésticas. Los niños son una progresión natural para ella. Es joven y tiene mucho tiempo para planificar esto. Ella es una bola de fuego y muy divertida, además de franca y sorprendentemente talentosa”, dijo una fuente a People sobre Kristen Stewart. No cabe duda de que Kristen Stewart está ansiosa por convertirse en mamá junto a su novia, Dylan Meyer. Sin embargo, la actriz de la polémica película Love Lies Bleeding recientemente admitió que tiene miedo de dar a luz. Aunque de acuerdo con la revista Rolling Stone, Kristen y Dylan han considerado, incluso, la posibilidad de portar los embriones una de la otra. “No sé cómo será mi familia, pero no hay manera de que no empiece a tener hijos. Y también, idealmente, en algún momento cercano digo: ‘Quiero tener un hijo’. Realmente quiero que eso suceda”, señaló Kristen sobre sus planes para tener bebé con su pareja en una reciente entrevista con la publicación estadounidense. Aunque la actriz de películas como Spencer, Crimes of the Future y Amenaza en lo profundo aseguró que no tiene miedo de estar embarazada, aceptó que la sola idea de dar a luz la petrifica. “No tengo miedo de quedar embarazada. No tengo miedo de tener un hijo. Pero tengo tanto miedo al parto que es una locura. ¿Alguna vez has estado demasiado drogado y de repente has necesitado estar arrodillado? Odio eso. Quiero decir, fumo mucha marihuana (obviamente me automedico), pero no me gustan las drogas duras. Y lo he intentado... Simplemente no puedo soportarlo”, confesó. En contraste con el entusiasmo con el que Kristen Stewart habló sobre convertirse en mamá, en cuanto a la forma en que podría llevarse a cabo la boda con su pareja, Dylan Meyer, la actriz dijo que no se ven teniendo una gran ceremonia.