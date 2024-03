Si hay efectos: Investigarán comportamiento de animales en el eclipse de abril





10/03/2024 - 13:06:00

DW.- El próximo 8 de abril, cuando el cielo se oscurezca debido a un eclipse solar total en Norteamérica, un grupo de científicos tendrá poco más de cuatro minutos para observar cómo este fenómeno alterará la rutina de los animales en un zoológico de Texas. El mismo grupo de investigadores ya había detectado anteriormente extraños comportamientos de animales en el zoológico Riverbanks de Columbia (Carolina del Sur) en 2017, los cuales reportaron en la revista Animals. Comportamientos durante eclipse del 2017 Adam Harstone-Rose, autor principal e investigador de la Universidad de Carolina del Norte, contó que las tortugas de las Galápagos normalmente "no hacen absolutamente nada en todo el día". Pero durante "el momento álgido del eclipse, todas comenzaron a reproducirse", un comportamiento de causas desconocidas. Asimismo, el experto recuerda que una pareja de siamang, que suele llamarse durante la mañana, comenzó a cantar melodías inusuales. Algunas jirafas macho comenzaron a galopar con "aparente ansiedad", mientras que los flamencos se acurrucaron en torno a sus crías. Nueva chance para estudiar especies similares Durante el próximo eclipse, que ocurrirá en la etapa de migración primaveral de algunas especies, el equipo de Hartstone-Rose planea estudiar especies similares en Texas para ver si los comportamientos que presenciaron antes apuntan a patrones más amplios. Otros zoológicos de la ruta también invitan a los visitantes a ayudar a rastrear animales, como los de Little Rock (Arkansas), Toledo (Ohio) e Indianápolis. También afecta a insectos Jennifer Tsuruda, entomóloga de la Universidad de Tennessee, estudiará a las colonias de abejas: "Es mucho lo que está en juego. Tenemos un periodo muy corto para observarlas y no podemos repetir el experimento". En 2017, las abejas disminuyeron su búsqueda de alimento durante el eclipse, como suelen hacer por la noche. "Durante un eclipse solar, se produce un conflicto entre sus ritmos internos y el entorno exterior", explica Olav Rueppell, de la Universidad de Alberta, quien añade que las abejas dependen de la luz solar para orientarse. Similar a tormentas cortas Por su parte, Nate Bickford, investigador de animales salvajes del Instituto Tecnológico de Oregón, dijo que "los eclipses solares imitan en realidad tormentas cortas y rápidas", cuando el cielo se oscurece y muchos animales se refugian. Según Bickford, las águilas cambian la velocidad y la dirección de vuelo durante un eclipse. Los caballos también hace algo parecido, "probablemente para ponerse a salvo, respondiendo a la posibilidad de una tormenta en las llanuras abiertas". ¿Y los animales domésticos? Según Raffaela Lesch, investigadora de animales de la Universidad de Arkansas, los animales domésticos pueden reaccionar tanto a lo que hacen sus dueños (si están entusiasmados o indiferentes ante el eclipse) como a los cambios en el cielo. "Perros y gatos nos prestan mucha atención, además de a sus relojes internos", explica.