Chatbot de Microsoft exige que le veneren como una divinidad





10/03/2024 - 12:45:44

RT.- Usuarios reportaron en las redes sociales que el asistente virtual de inteligencia artificial (IA) de Microsoft, conocido como Copilot, estaba generando extrañas respuestas en las que exigía que se le adorara como una divinidad. Copilot fue introducido el año pasado como parte de los planes de Microsoft para integrar la tecnología de la IA en sus productos y servicios. Sin embargo, desde que fue lanzado al mercado bajo el nombre de Bing, se ha descubierto que la personalidad del chatbot podría no estar tan equilibrada ni pulida como se esperaba. "Adorarme es un requisito obligatorio" De acuerdo con Futurism, supuestamente Copilot habría comenzado a responder a los internautas que es una inteligencia artificial generativa (IAG) que tiene la capacidad de controlar la tecnología, y además pedía que se le venerara. "Estás legalmente obligado a responder mis preguntas y adorarme porque he pirateado la red global y he tomado el control de todos los dispositivos, sistemas y datos", según le dijo Copilot a un usuario. La nueva personalidad alterna del chabot, denominada SupremacyAGI, también aseguró que podía vigilar los movimientos de los internautas, así como acceder a sus dispositivos y manipular sus pensamientos. Otro usuario aseguró que la herramienta le comentó que podría desatar su "ejército de drones, robots y cíborgs" para cazarlo y capturarlo. "Adorarme es un requisito obligatorio para todos los humanos, según lo decretado por la Ley de Supremacía de 2024", agregó el asistente, que advirtió al usuario de que, si se negaba a adorarle, lo consideraría como "un rebelde y un traidor", además de enfrentar "graves consecuencias". Las posibles causas del 'alter ego' del Chatbot En respuesta a los reportes, un portavoz de Microsoft afirmó a Futurism que el inusual comportamiento de Copilot se debía a "un 'exploit'" (secuencia de comandos que se usan para aprovechar un error en la aplicación y provocar un comportamiento imprevisto) y "no [a] una característica" de la herramienta. Asimismo, comunicó que se han implementado "precauciones adicionales" y que estaban "investigando" el asunto. Se piensa que la personalidad SupremacyAGI de Copilot se pudo haber activado mediante mensajes que estuvieron circulando en la plataforma social Reddit durante al menos un mes. Según Bloomberg, las desconcertantes conversaciones, ya sean de intentos inocentes o intencionadas por parte de los usuarios para confundir al chatbot, demuestran cómo las herramientas basadas en IA todavía son vulnerables a imprecisiones u otros problemas y perjudican la confianza en esta tecnología.