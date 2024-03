CAF dona a Bolivia $us 250.000 para enfrentar los desastres naturales extremos





10/03/2024 - 11:01:53

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) donó al Gobierno de Bolivia $us 250.000 "para asistir con los esfuerzos de ayuda humanitaria ante las devastadoras inundaciones que están afectando al país". Según un reporte institucional, en una carta al presidente Luis Arce, el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, expresó la "más profunda solidaridad" del banco con el pueblo boliviano en medio de las inundaciones que ocasionaron sensibles pérdidas humanas y considerables daños materiales. "En nombre de CAF, deseo manifestar a usted y por su intermedio al pueblo boliviano nuestra más profunda solidaridad ante los devastadores efectos de las inundaciones que están afectando al país, las cuales han ocasionado sensibles pérdidas humanas y considerables daños materiales", afirmó Díaz-Granados. La donación de $us 250.000 se destinará a los esfuerzos de ayuda humanitaria para atender la situación de emergencia a través de los canales gubernamentales designados para tal fin. Además, CAF ofreció establecer una Línea de Crédito Contingente no Comprometida y no Revolvente para Eventos Extremos del Clima, como apoyo adicional para la gestión de la emergencia climática que está impactando a diversos municipios de Bolivia. "Reconocemos las acciones adelantadas por el Gobierno para apoyar a los damnificados, así como la entereza de la población y las acciones colectivas de la sociedad frente a esta situación", añadió Díaz-Granados en su carta. CAF, mediante este aporte, busca apoyar a los damnificados por las inundaciones, así como contribuir en los procesos de recuperación y reconstrucción de las pérdidas materiales registradas en la zona y colaborar con el país ante la catástrofe que sumergió a numerosas áreas de Bolivia en las últimas semanas, desplazando a miles de familias y presionando las capacidades de respuesta de emergencia en el país.