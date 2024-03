Planificación: Gobierno inyectó $us 8.615 millones de inversión pública a la economía nacional en 3 años





09/03/2024 - 13:40:56

Entre noviembre de 2020 y diciembre de 2023, se inyectó a la economía nacional $us 8.615 millones de inversión pública, revela un informe del Ministerio de Planificación del Desarrollo. “El principal impulso al crecimiento económico proviene de la inversión pública, desde noviembre de 2020 hasta diciembre de 2023, se ejecutaron más de $us 8.600 millones; priorizando la inversión productiva y en infraestructura”, destaca la cartera de Estado en su Informe Rendición Pública de Cuentas Final Gestión 2023. Solo para la gestión 2023, el presupuesto de inversión pública aprobado fue de Bs 27.481 millones, a diciembre de 2023, la ejecución alcanza a Bs 18.232,6 millones (que representa un 66,3% respecto al presupuesto aprobado), de los cuales Bs 7.761,74 millones corresponde al sector productivo, Bs 5.039,97 millones contempla al sector social, Bs 4.613,92 millones al sector infraestructura y Bs 816,97 millones corresponde al multisectorial. Precisamente, el crecimiento económico sostenido, que llegó en 2021 a 6,1%, a 4,3% en 2022 y a 2,31% al tercer trimestre del 2023, fue impulsado por la demanda interna principalmente por un mayor dinamismo de la inversión pública, superando la incidencia negativa del mercado externo. A la par de mantener un ritmo de crecimiento económico se establecieron medidas que permitieron mantener la estabilidad en precios. En la gestión 2023, Bolivia se posicionó como el país con la segunda inflación más baja de América del Sur, alcanzando una variación acumulada del Índice de precios del orden del 2,12%. Bajo un escenario de crecimiento económico sostenido y estabilidad de precios, la tasa de desocupación registró un continuo descenso respecto a los altos niveles alcanzados en la gestión 2020. Al tercer trimestre de la gestión 2023 la tasa de desocupación fue de 3,6%, la más baja de la región. Después del significativo incremento de la deuda pública externa en 2020, cuando alcanzó al 33% del Producto Interno Bruto, a partir de la gestión 2021 se registró un continuo descenso del endeudamiento que hasta noviembre de 2023 alcanzó a 28,9% del PIB.