Director de Chonchocoro evita informar el día, hora y medios para el traslado de Camacho a Santa Cruz





09/03/2024 - 07:31:08

Erbol.- El director del Recinto Penitenciario San Pedro de Chonchocoro, mayor Marco Antonio Gonzáles, afirmó que no puede brindar datos del cumplimiento de la orden judicial sobre el traslado del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, a Santa Cruz para el inicio del juicio por el caso “decretazo”. En un informe del jefe policial al director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, hizo conocer la posición ante el requerimiento de la defensa del gobernador cruceño, Martín Camacho. “En el marco de la normativa vigente, protocolos de conducción, se debe informar que por razones de seguridad y precautelando la integridad física del privado de libertad Luis Fernando Camacho y del personal policial designado como escolta; no se puede brindar información sobre del día, la hora y menos mediante qué medios de transporte se dará cumplimiento a la disposición de la autoridad jurisdiccional”, se lee en parte del documento. El Tribunal Octavo de Sentencia de Santa Cruz ordenó el traslado de Camacho para el inicio de l juicio fijado para el 11 de marzo por la aprobación, presuntamente irregular, del Decreto Departamental 373 en 2022. En varias ocasiones, autoridades del Ministerio de Gobierno pusieron en duda el cumplimiento judicial debido a que no habría las “garantías” para que el gobernador cruceño pueda acudir al penal de Palmasola y consideraron que debería ser de manera virtual. Pero con la respuesta del director del penal de Chonchocoro, el abogado del gobernador publicó en sus redes sociales que se cumplirá el viaje de Camacho a la capital cruceña.