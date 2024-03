Bolivia cierra 2023 con un PIB nominal de $us 46.713 millones





09/03/2024 - 07:08:12

Bolivia cerró la gestión 2023 con un Producto Interno Bruto (PIB) nominal de $us 46.713 millones, demostrando que el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) es sostenible, afirmó el viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales. “El 2005 el PIB tenía un valor de 9.500 millones de dólares y el 2023 llegaba a 46.713 millones de dólares, imagínate, de 9.500 a más de 46.000 millones, bueno pues, (esto muestra que es) un modelo sostenible”, aseguró en una entrevista con el programa Asunto Centrales. El PIB nominal expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o de una región durante un período determinado de tiempo (normalmente un año) con el nivel de precios existente en cada momento. Es por esta razón por la que se utiliza la expresión PIB a precios corrientes. En 2022, el PIB nominal superó los $us 43.000 millones y en 2021 bajó a $us 40.703 millones, mientras el 2020 este indicador descendió a $us 36.897 millones debido a las políticas improvisadas del gobierno de facto antes y durante la pandemia del Covid-19. Un año antes, el 2019, estaba en $us 41.193 millones. El indicador del PIB evidencia el proceso de clara recuperación de la actividad económica, luego de los efectos sanitarios, sociales y financieros que trajo la pandemia, explicó. “Hay que fijarse cómo ha ido creciendo sostenidamente en el tiempo el valor del PIB, evidentemente tenemos una caída el 2020, pero luego volvimos a tener un crecimiento en cuanto al tema del valor de la construcción de nuestro país”, insistió. Además, perfiló que la tasa de crecimiento de Bolivia de la gestión 2023 estará “en el orden de casi el 3%”, lo que evidenciará que “es un país que crece, que tiene un PIB que cuadruplica lo que teníamos el 2005”. “Si a eso se suma el tema de la inflación, somos un país que a la fecha está en el orden del 0,3% de inflación a febrero de este año, son datos que recogemos de nuestras fuentes de información como es el INE. Somos uno de los países con una de las economías con la tasa de inflación más baja de la región, ahí ya van tres indicadores que denotan que el modelo funciona”, insistió.