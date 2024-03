INE: Llenado del cuestionario censal debe ser con lápiz para poder hacer correcciones





08/03/2024 - 15:20:20

El llenado de cuestionario censal será con lápiz, como se hace en otros países de la región, para garantizar un proceso técnico, transparente y de calidad, informó el director fel Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia. Se trata de una “práctica internacional”, pues el uso del lápiz permite corregir errores y tener datos precisos, para que la información sea procesada por un sistema de inteligencia artificial (IA). “Si alguien tacha (en el cuestionario censal) y después escribe, el sistema de reconocimiento, con inteligencia artificial o software de reconocimiento de caracteres no funciona y, por ende, si usamos bolígrafo, cometemos un error y tachamos, el escaneo de boletas es técnicamente inviable e imposible”, explicó en vista al censo del 23 de marzo. El uso del lápiz, por ejemplo, es una práctica recurrente en Chile o Uruguay, países con mayor desarrollo estadístico en la región. Similar situación ocurre en Argentina, Colombia o Ecuador, donde sus respectivos cuestionarios censales tienen instrucciones precisas, como el hecho de usar solamente lápiz y goma, además de no realizar tachaduras, no abreviar ni acentuar las palabras. “Como buscamos tener un Censo de calidad y transparente, donde vamos a digitalizar todos los datos, como en otros países (…), debemos emplear lápiz”, recalcó. Solo así los escáneres podrán “procesar los datos de la mejor manera posible”, según las recomendaciones y estándares internacionales para este tipo de operativos censales, de escaneo y digitalización de datos masivos, señaló según un reporte del INE.