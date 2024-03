Casada a los 14 años, el matrimonio infantil en Colombia que no pueden arradicar





08/03/2024 - 11:56:00

DW.- Es el caso de "María" (nombre ficticio), quien fue casada por lo civil, engañada por un hombre 22 años mayor que ella, cuando tenía 17 años. A partir de ahí, su vida se convirtió en una pesadilla, que incluyó violencia sexual e incluso secuestro. Las iniciativas legislativas para prohibir el matrimonio infantil en Colombia se han hundido en el Congreso por falta de quorum, y a falta de que los asuntos de la niñez tengan prioridad política, remarcan varios expertos en temas de infancia consultados por DW, como Constanza Jerez, coordinadora nacional de Niñez Ya. Para 2018, más de 470.000 niñas, niños y adolescentes desde los 10 años de edad se habían casado o estaban en unión libre en este país, según las cifras más recientes del Censo Nacional de Población y Vivienda. Y según el Departamento Nacional de Planeación colombiano, en América Latina y el Caribe, más del 60 por ciento de las mujeres que han contraído matrimonio antes de los 18 años, pertenecen a los quintiles de ingresos más bajos, y el 36 por ciento de ellas viven en zonas rurales. Pobreza, desigualdad de género y falta de protección "Está probado que el matrimonio infantil es producto de una combinación fuerte entre pobreza, desigualdad de género y falta de protección de los derechos de los niños y las niñas", dijo en exclusiva para DW, Luis Pedernera, vicepresidente del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. El experto de la ONU remarcó que el matrimonio infantil tiene consecuencias directas en la interrupción del ciclo educativo, trae consigo riesgos en la salud y la vida de las niñas por embarazos a temprana edad, además de que refuerza estereotipos y prácticas culturales nocivas. Pedernera sigue el tema del matrimonio infantil y las uniones tempranas en Colombia, a propósito de un nuevo intento de eliminar esta práctica en el seno del Congreso.

Un nuevo intento legislativo: aún contradictorio Las congresistas Jennifer Pedraza, de Dignidad Y Compromiso, y Alexandra Vásquez, del Pacto Histórico, figuras destacadas en la defensa de mujeres y niños, lideran un nuevo proyecto de Ley (155) que busca prohibir el matrimonio infantil. Este proyecto acaba de ser aprobado históricamente en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. El gran desafío, ahora, es convencer a los legisladores de que la edad mínima para contraer matrimonio en Colombia debe ser a los 18 años, como está estipulada la mayoría de edad en este país. Y no a los 16, como algunos congresistas sugieren sea modificado en el artículo 117 del Código Civil, que aún permite el matrimonio con niñas y niños de 14 años, con permiso de sus padres. La representante Alexandra Vásquez dijo a DW -a través de un comunicado de prensa enviado desde su oficina- que celebra que se haya aprobado el proyecto de Ley contra el matrimonio infantil y las uniones tempranas. Pero lamenta que se haya modificado la edad mínima a 16 años (entre dos personas que son menores de edad), por encima del plantamiento inicial del proyecto (18 años). Así, queda desnaturalizado el objeto de la Ley, e incluso se va en contravía de los estándares internacionales y tratados que ha ratificado Colombia, objetó Vásquez. Por su parte el abogado constitucionalista y filósofo feminista, Luis Miguel Hoyos Rojas, aseguró a DW que elevar la edad mínima del matrimonio legal de los 14 a los 16 años, es contradictorio, cuando para votar en elecciones se necesita tener 18 años de edad, lo que significa que, a los 16 años, aún no se posee la suficiente madurez moral para comprender la trascendencia de un acto de gran envergadura como lo es el matrimonio.

Sobrevivientes de violencia sexual hacen un círculo con las manos en un grupo de autoapoyo, marzo de 2011.Sobrevivientes de violencia sexual hacen un círculo con las manos en un grupo de autoapoyo, marzo de 2011. Eliminar de la legislación "resquicios del patriarcado" Para el vicepresidente del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, Pedernera, que Colombia prohiba los matrimonios por debajo de los 18 años sería un paso importante en la protección de los derechos de niñas y niños. De esta forma, el país estaría adecuando su legislación a lo que ya han recomendado diferentes ámbitos de protección de los Derechos Humanos, y eliminaría de su legislación "resquicios de patriarcado que afectan particular y directamente a las niñas", enfatizó. Colombia presenta cifras elevadas de matrimonio infantil en comparación con otros países de América Latina y el Caribe, donde ocupa el puesto 11 en número de matrimonios por debajo de la mayoría de edad (18 años). A nivel mundial, el país se ubica en el lugar 20 por su cifra de niñas casadas o unidas antes de cumplir los 15 años, según UNICEF. "No podemos como país seguir permitiendo que un adulto siga contrayendo matrimonio con una menor de edad, cuando esa menor de edad no está en igualdad de condiciones para la toma de decisiones", opinó para DW Yadira Alarcón Palacio, Directora de la Especialización en Derecho de Familia de la Universidad Javeriana. Una práctica normalizada, con protección legal del Estado Esta práctica normalizada, le ha costado llamados de atención a Colombia por parte del Comité de los Derechos del Niño desde 2015, enfatizó Alarcón. Por su parte, María Cristina Hurtado, abogada, politóloga, consultora internacional en derechos humanos, exdefensora del pueblo para la infancia y las mujeres, docente de la Universidad Nacional, aseguró a DW, "que el matrimonio infantil es una forma para que muchos hombres lleven a cabo sus fantasías pedófilas con protección legal del Estado". Y concluyó que es "absolutamente necesario que el Congreso de la República legisle y ponga el derecho superior de las niñas y los niños, por encima de los deseos de los varones que compran, violan y erotizan el cuerpo de las niñas y las convierten en sus esclavas sexuales y domésticas".



El matrimonio infantil legitimiza la violencia sexual de las niñas Las niñas que se casan precozmente en matrimonios concertados son más vulnerables a sufrir violencia, abusos y relaciones sexuales forzadas, y presentan niveles bajos de salud sexual y reproductiva, opina Alianza por la Niñez, un conglomerado de organizaciones que trabajan para proteger los derechos de la infancia. Por otro lado, aseguran que el embarazo precoz es una de las causas y consecuencias más peligrosas del matrimonio infantil, no sólo en Colombia, sino en el mundo. Mientras quedan tres debates en la Cámara de Representantes y Senado, para que este proyecto sea Ley en Colombia, Angélica Cuenca, Secretaria Ejecutiva de Alianza por la Niñez, insiste a DW en que es peligroso que se motiven iniciativas legislativas que busquen empezar a disminuir asuntos que son propios de la mayoría de edad, refiriéndose al riesgo de dejar legalizado el matrimonio a los 16 años, y no a los 18 años como recomienda el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.