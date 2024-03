Mujer de 90 años nombró a Messi y evitó ser secuestrada por Hamás





08/03/2024 - 10:34:21

RT.- Una anciana argentina de 90 años que vive en Israel evitó ser secuestrada por dos extremistas de la organización palestina Hamás, luego de explicar en breves palabras que es oriunda del país del futbolista Lionel Messi. Ester Cuño estaba en su casa del kibutz israelí Nir Oz cuando dos hombres armados irrumpieron en su vivienda golpeando la puerta, de acuerdo al testimonio que la protagonista de la historia cuenta en el documental 'Voces del 7 de octubre', realizado por la agencia Fuente Latina y el Immigrant Archive Project (Proyecto Archivo de Inmigrantes). Los miembros de Hamás ingresaron y le preguntaron dónde estaba su familia, a lo que ella respondió que estaba sola. "Vos te venís conmigo, acá no va a haber gente, va a haber solo fuego", le dijo uno de ellos. La mujer le respondió: "No me hables porque yo tu idioma no lo sé, el árabe, y el hebreo lo hablo mal. Yo hablo en argentino, en castellano". Mientras le apuntaban con un arma, uno de los hombres le pregunta "¿Qué es Argentina?", a lo que Ester Cuño le dice: "¿Vos mirás fútbol? Yo soy de donde es Messi". Ya con otro tono menos amenazante, el mismo sujeto le contesta: "¿¡Messi!? A mí me gusta Messi". Luego la tomó del brazo, le dio el arma a la mujer para que la sostuviera sobre su regazo, y pidió tomarse una fotografía. Si bien esta abuela pudo evitar su secuestro al mencionar a Messi, sus dos nietos, David y Ariel Cuño, no corrieron la misma suerte: "Si él (en referencia a la estrella argentina de fútbol) sabe que yo lo mencioné y me salvé, ahora le pediría por mis nietos que están ahí encerrados. Le diría que por favor ruegue a Dios porque son chicos que valen oro".