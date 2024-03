Primarias abiertas: Manfred se suma a la propuesta de CC; el MAS la rechaza





08/03/2024 - 09:12:18

La Razón.- Se activaron el debate y la pulseta. Tras la propuesta de Comunidad Ciudadana (CC) para que las elecciones primarias sean abiertas, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, se sumó a la idea, mientras que en el Movimiento Al Socialismo (MAS) la rechazaron. El miércoles, el expresidente y jefe de la alianza opositora CC, Carlos Mesa, expuso el proyecto de ley que se presentó a la Cámara de Diputados. Dijo que serán primarias “abiertas” porque se busca que la votación para elegir a los candidatos de cada organización política sea general, más allá de su militancia, como es actualmente. Además, serán “simultáneas” porque se realizarán el mismo día. “No son obligatorias para el votante. El votante puede votar voluntariamente, pero son obligatorias para su cumplimiento”. O sea, el binomio ganador será la única candidatura para los comicios, mientras los perdedores no podrán figurar en la papeleta electoral.



Propuesta Serán “competitivas”, es decir, al menos dos binomios compitan en cada tienda política, y se llevarán a cabo 60 días antes de las presidenciales. Mesa dijo que con esto se busca la “profundización de la democracia”, “abrir un espacio competitivo y legal a la oposición para construir un espacio de unidad” y “establecer un cronograma razonable y sensato” entre primarias y elecciones nacionales. La Ley 1096, de Organizaciones Políticas, señala en su artículo 29 que la elección del binomio de una fuerza política se realizará “en un proceso electoral primario, obligatorio y simultáneo convocado por el Tribunal Supremo Electoral y realizado 120 días antes de la emisión de la convocatoria para las elecciones generales” (sic). Tras el planteamiento, el primer político opositor en expresar su respaldo fue el gobernador encarcelado Luis Fernando Camacho, líder de la alianza Creemos. “Hoy el masismo es minoría y quienes defendemos la democracia somos un bloque mayoritario, aunque todavía estamos fragmentados. Lo que resta hacia adelante es buscar el camino de la unidad”, escribió en una carta.



Reyes Villa Ayer, otro opositor que se unió a la idea fue el alcalde Reyes Villa, quien no descartó ni confirmó si será candidato en 2025. “Tienen que ser (primarias) abiertas, como lo ha sido en Argentina, donde cualquier ciudadano pueda votar. Si el país tiene los recursos, porque tenemos las elecciones judiciales que sí o sí tienen que llevarse adelante, y si es que hay las primarias, deberían ser abiertas”. Desde el MAS, tanto evistas como arcistas objetaron el plan e incluso lo desahuciaron. El diputado Rolando Cuéllar —que apoya al presidente Luis Arce— indicó que la propuesta es inconstitucional. “Él (Mesa) esta violentando con un proyecto de ley”. Remarcó que esta idea surge porque el exmandatario perdió fuerza en su bancada. Mientras que el diputado Freddy López —que respalda al expresidente Evo Morales— señaló que “se está haciendo un pacto para favorecer a Lucho Arce, porque sabemos que no cumple hoy por hoy el estatuto para ser candidato” del MAS. Y añadió que hay desesperación en CC por una falta de militantes dentro de la alianza. “Me opongo a las primarias abiertas, porque lo que pretende esconder la derecha en Bolivia es que no tiene militancia”, escribió en X Gabriela Montaño, ministra en la gestión de Morales. “El MAS tenía en 2019 más de 400.000 votos y toda la oposición junta llegaba a algo más de 30.000”, recordó.