Advierten que Piso Firme no participará del Censo si no aceptan que pertenece a Santa Cruz





07/03/2024 - 19:50:48

Erbol.- Los habitantes de la comunidad de Piso Firme no participarán del Censo Nacional de Población y Vivienda, previsto para el 23 de marzo, en caso de que no se reconozca que pertenecen al departamento de Santa Cruz, advirtió la cacique Hortensia Gómez. La dirigente insistió que su región en se encuentra en el municipio de San Ignacio de Velasco y no así en Baure, Beni, ya que en los anteriores censos como de 2001 y 2012 fueron empadronados en Santa Cruz. “Si no nos ponen como corresponde al municipio de San Ignacio, departamento de Santa Cruz para ser censados, Piso Firme no se censa, no se va a censar, porque no nos van obligar a pertenecer a un departamento de donde no somos, no somos benianos, somos cruceños, lo reafirmamos una y dos y tres y cuántas veces sea”, afirmó en entrevista con el programa La Tarde En Directo de ERBOL. De acuerdo con el gobernador del Beni, Alejandro Unzueta, Piso Firme “siempre fue y será beniano”, desde el barrancón Bella Vista hasta la Cachuela Chapacura. Sin embargo, Gómez consideró que la información que maneja la autoridad departamental es “equivocada” y que cuentan con la documentación respectiva para asegurar que pertenecen a Santa Cruz. De acuerdo con la dirigente, existe una “mala interpretación” de la información que se maneja y que ahora debe ser resuelto por ambos departamentos. En la comunidad existen cerca de 500 habitantes en unas 140 familias.