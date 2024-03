Hallan extraño gusano que vive en las profundidades marinas





07/03/2024 - 19:07:59

DW.- Un grupo de investigadores ha descubierto un extraño gusano que habita en las profundidades oceánicas cerca de una filtración de metano, a unos 30 kilómetros de Costa Rica, en el Océano Pacífico, según detalla un estudio publicado el miércoles por la revista PLOS ONE. La nueva especie encontrada, un poliqueto apodado Pectinereis strickrotti, posee un cuerpo largo de unos 10 centímetros, con flancos de plumas erizadas llamadas parapodios y unas mandíbulas en forma de pinzas que usa para alimentarse. Según los científicos, tenía un movimiento que recordaba a una serpiente. 48 especies nuevas encontradas allí P. strickrotti, visto por primera vez a un kilómetro de profundidad, es solo una de las más de 450 especies que han sido descubiertas en esta filtración de metano desde 2009. Asimismo, el hallazgo de este gusano marino eleva a 48 las nuevas especies que antes eran totalmente desconocidas para la ciencia. "En este momento hemos encontrado más especies nuevas de las que tenemos tiempo de nombrar y describir. Esto demuestra cuánta biodiversidad queda por descubrir. Tenemos que seguir explorando las profundidades marinas y protegiéndolas", señala el autor principal Greg Rouse un comunicado el Instituto de Oceanografía SCRIPPS. ¿Cómo viven en las filtraciones de metano? Las filtraciones de metano en el fondo marino no son lo mismo que las fuentes de aguas hidrotermales. El gas metano emana entremedio de rocas y sediciones en forma de burbujas, pero no necesariamente son calientes como las aguas hidrotermales. Los ecosistemas que habitan cerca de las filtraciones de metano se alimentan de energía química en vez de la luz solar. Es decir, allí conviven organismos que tienen la capacidad de consumir metano, los cuales sirven posteriormente como alimento para mejillones, cangrejos y poliquetos de cuerpos blandos, como esta nueva especie hallada. "Vimos dos gusanos cerca el uno del otro a una distancia aproximada de un metro nadando cerca del fondo. No podíamos verlos bien e intentamos acercarnos sigilosamente para verlos más de cerca, pero es difícil acercarse sigilosamente en un submarino y los asustamos", afirma Bruce Strickrott, quien pilotó el sumergible Alvin y a quien se debe el nombre de la nueva especie. "La forma en que se movía era tan elegante que me pareció una alfombra mágica viviente. Es un honor que Greg (Rouse) haya considerado oportuno bautizar esta especie con mi nombre, significa mucho", agrega Strickrott. Características inusuales Tras analizar los cuatro ejemplares, los expertos se dieron cuenta de que este gusano tenía características diferentes a la de su especie. Por ejemplo, vive en aguas más profundas que otros congéneres evolutivos y sus parapodios están cubiertos de branquias, algo que otros gusanos no necesitan para absorber oxígeno. Los machos tienen algunas diferencias físicas con las hembras. Por ejemplo, al final de su cola poseían grandes espinas. Los científicos intuyen que esto podría estar relacionado con la reproducción, pero se necesitan más estudios al respecto. Además, como vive en aguas tan profundas a las que no llega la luz solar, la especie identificada es ciega. Los investigadores ahora continuarán sus expediciones submarinas en busca de nuevas formas de vida en filtraciones de metano frente a las costas de Alaska y de Chile.